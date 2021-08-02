رسالة و«عزل كورونا».. حقيقة تدهور الحالة الصحية للفنان أحمد فتحي

فوجئ رواد منصات التواصل، مساء الإثنين، إعلان الفنان الشاب أحمد فتحي إصابته بفيروس كورونا، نافيًا ما تم تداوله على السوشيال ميديا تدهور حالته الصحية، مؤكدًا أنه يخضع الآن، للعزل المنزلى ولا حقيقة لما أثير خلال الساعات القليلة الماضية.

عبر تصريحات صحفية، طمأن أحمد فتحى جمهوره قائلاً: “أنا بخير وأتبع البرتوكول العلاجي فى منزلى ولا حقيقة لتدهول حالتى الصحية وكلها أيام إن شاء الله وأعود إلى حياتى الفنية عقب انتهاء العزل المنزلى والبرتوكول العلاجى.. اطمئنوا”.

وأحمد فتحي ممثل مصري اشتهر بأدوار كوميدية في الكثير من أفلامه، بدأ حياته الفنية 2007، وشارك في العديد من الأفلام والمسلسلات المصرية، وهو المولود في إمبابة بالجيزة وتخرج في آداب حلوان، وبدأ حياته الفنية في الأعمال المسرحية ومن أهمها يا مسافر وحدك، الشبكة، الإسكافي ملكًا، وشارك في السينما من خلال أفلامه حلاوة روح، بنات العم، سمير أبو النيل، الحرب العالمية الثالثة، وسوق الجمعة.

كانت آخر مشاركات أحمد فتحى مسلسل عودة الأب الضال الذي شارك بطولته الكوميديان بيومى فؤاد، وظهر فتحى كضيف شرف ضمن أحداث الحلقة الثانية من المسلسل الذي قام فيه بدور عمدة صعيدي، وتعتمد أحداث المسلسل على حلقات متصلة منفصلة تتناول حكايات وقصص مختلفة بشكل كوميدى.

"عودة الأب الضال" تأليف أمين جمال، محمد أبو السعد، محمد فتحى، إبراهيم ربيع، وإخراج أحمد عبد العال، فى أولى تجاربه الإخراجية، وبطولة بيومى فؤاد، عبير صبرى، إيمان سيد، خالد منصور، أميرة هانى، هاجر عفيفى، نور قدرى، وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف، منهم سامح حسين ومحمد عبد الرحمن.