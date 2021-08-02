«الري الحديث لتحقيق التنمية المستدامة» ورشة تدريبية بـ«الزراعة»

تنظم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في قطاع الارشاد الزراعي، ورشة عمل تدريبية، الثلاثاء، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى CARDNE، بعنوان: الري الحديث لتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أهمية هذه الورشة، في دعم المشروع القومي لتطوير وتحديث الري تنفيذا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للتوسع في التوعية بأهمية هذا المشروع والفوائد والمزايا التي تعود على المزارعين، نتيجة للتحول الى نظم الري الحديث، في زيادة دخولهم، وانتاجيتهم، فضلا عن ترشيد استخدامات المياه، وتحقيق اقصى استفادة ممكنة من وحدتي الأرض والمياه.

وأوضح عزوز انه سيتم خلال ورشة العمل استعراض عددا من الموضوعات على رأسها: المشروع القومي لتطوير وتحديث الري في ضوء الاستراتيجية المحدثة للتنمية الزراعية المستدامة 2030، والتغيرات المناخية وإدارة المياه، فضلا عن محاور ترشيد استخدامات المياه في الزراعة، ومشروعات تطوير الري الحقلي.

وتابع رئيس قطاع الارشاد الزراعي، أنه سيتم أيضا مناقشة الأهمية القومية لتطوير وتحديث منظومة الري، والأسس التصميمية لتنظيم الري الحديث، كذلك دور الإرشاد الزراعي في تحديث منظومة الري، والتعاونيات الزراعية وعلاقتها بالتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، فضلاً عن اقتصاديات التحول من الري بالغمر إلى الحديث، والهندسة الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة.