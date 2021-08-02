الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«ميقاتى» يصل بعبدا للقاء الرئيس اللبنانى لاستكمال ملف تشكيل الحكومة

الرئيس عون يلتقي
الرئيس عون يلتقي نجيب ميقاتي

وصل قبل قليل، الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، إلى القصر الجمهوري اللبناني في بعبدا، للقاء الرئيس اللبناني ميشال عون، لاستكمال البحث في ملف تشكيل الحكومة، وذلك بعد اعتذار سعد الحريري، عن تشكيلها منتصف يوليو الماضي.

تكليف ميقاتي بتشكيل الحكومة

وبعد اعتذار الحريري، حصل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق نجيب ميقاتي، على أغلبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية الملزمة لتكليفه برئاسة الحكومة اللبنانية الجديدة.

وفي أول تصريح له منذ إعلان تكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة، قال ميقاتي، إنه يسعى لتأليف حكومة جديدة وفق المبادرة الفرنسية.

ووفقًا لما ذكرته الرئاسة اللبنانية عبر صفحتها الرسمية بموقع «تويتر»، صرح ميقاتي، من قصر بعبدا الرئاسي فور تكليفه بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة: «نسعى لتأليف حكومة وفق المبادرة الفرنسية، وأخذتُ على عاتقي ألا أتحدّث وخير الكلام ما دلّ».

وأضاف قائلًا: «أخذت قراري بأن أقدم على هذه المهمة تجنبًا لامتداد النار، وبالتعاون مع الرئيس عون، سنشكل الحكومة المطلوبة التي ستنفذ المبادرة الفرنسية لمصلحة لبنان والاقتصاد اللبناني كي ننشل البلد من الانهيار».

وفي وقتٍ سابق، أعلن ميقاتي، بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون، إنه يريد ثقة الشعب، مضيفًا: «ليس لدي عصا سحرية ولا يمكن أن أصنع العجائب، خاصة أن المهمة صعبة والنجاح يكون بالتعاون بلا مهاترات، ومن لديه أي حل فليتقدم به».

وشدد قائلًا: «إخماد الحريق لا يتم إلا بتعاون جميع اللبنانيين، وأنا مطمئن، ولو لم تكن لدي الضمانات الخارجية ولو لم أكن على معرفة أن هناك من يريد إخماد النار ما كنت لأقدم على هذه الخطوة».

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلن سعد الحريري، عن اعتذاره عن عدم تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، وذلك خلال لقائه الأخير مع الرئيس اللبناني ميشال عون، في قصر بعبدا الرئاسي بلبنان.

لبنان بعبدا الرئيس عون ميقاتي الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي الرئيس اللبناني

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وائل لطفي

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