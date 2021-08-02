مستشار التموين الأسبق يطالب الوزارة بعمل إحصائيات اكتوارية لتحديد نمط الاستهلاك على البطاقات

أكد المحاسب هشام كامل مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية مطالبة بعمل إحصائيات اكتوارية ودراسات لتحدد معدلات الاستهلاك الموسمية الشهرية للسلع التموينية على البطاقات التموينية لمعرفة حجم المتغيرات في الصعود والهبوط لتلك المعدلات وتطبيق العدالة في التوزيع .

وأوضح مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبق في تصريح خاص لـ«الدستور» أن تلك الإحصائيات الإكتوارية في حال تنفيذها لمعرفة حجم السحب للسلع التموينية، والإقبال حيث أن بعض أصحاب البطاقات التموينية في مناطق محددة تقوم على زيادة معدلات السحب لسلعة الأرز، وخاصة في محافظات الوجه القبلي، وفي محافظات منتجة للأرز مثل كفر الشيخ، والبحيرة، والشرقية، تصل نسب الإقبال ضعيفة ونسبية في المقابل تقوم بالسحب على سلعة المكرونة كبديل للأرز.

وأضاف مستشار وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسبق، أن المؤشرات تؤكد أن نسبة 80% من أصحاب البطاقات التموينية تقبل على أبرز ثلاث سلع تموينية أساسية وهي: السكر، والأرز، والزيت.

وتابع أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اهتمت بتوفير مخزون استراتيجي ليتراوح مابين 4 أشهر إلي 7 أشهر في المقابل لم تسعى إلى معرفة الإحصائيات وتنفيذها لمعرفة نمط الاستهلاك.

وقال إن "الوزارة قامت بتوفير تموينية للزيت شهريا تصل نحو 65 ألف طن من خلال شركات الزيوت والصابون، وقامت بتوفير 30 ألف طن أرز تمويني، شهريًا من خلال شركات القطاع الخاص المتعاقدة مع الوزارة لتوفير احتياجات المواطنين على البطاقات التموينية فضلًا عن توفير سلعة السكر بكميات كافية من شركات ومصانع السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية هي المسؤولة على توفير السلع على البطاقات من خلال لجنة الشراء المجمع، والتي تعقد بشكل دوري مع شركات القطاع الخاص لتوفير وتدبير الاحتياجات على البطاقات التموينية، وفارق نقاط الخبز وتوزيعها على شركتي تجارة الجملة العامة والمصرية من خلال مخازن تجارة الجملة التي تنتشر في محافظات الوجه البحري والوجه القبلي ومنها على بقالي التموين البالغين نحو 30 ألف بقال تمويني و6 آلاف فرعا لمشروع جمعيتي لشباب الخريجين.