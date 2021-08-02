لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021 بالتفصيل

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021.. يبحث الكثير من ذوي الإعاقة عن مواعيد وتعليمات الحجز الإلكتروني للكشف الطبي على الأشخاص المعاقين من أجل الحصول على السيارات المعفاة من الرسوم الجمركية والضرائب طبقا للقانون.

لينك الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

ويقوم "المعاقون"، بالاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي من خلال الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة والسكان، من خلال الرقم القومى وكلمة السر من خلال الرابط car.smcegy.com/login.aspx،

الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021

ونشر الموقع الرسمي للمجالس الطبية المتخصصة التابع لوزارة الصحة، ما يفيد أنه سيتم فتح مواعيد حجز الكشف الطبي للسيارات المعفاة من الجمارك يوميا من الساعة الواحدة ظهرا في في أيام العمل الرسمية.



شروط الحصول على سيارات المعاقين 2021



ألا يقل سن المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة للحصول على سيارة معفاة من الجمارك للمعاقين عن 18 عاماً.

أن تكون الإعاقة قوية، بحيث تمنع المواطن من قيادة السيارات العادية، على أن تكون بطاقة المواطن سارية.

الحصول على تقرير طبي من المجالس الطبية، يشرح نوع الإعاقة وخطورتها على الشخص، لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر، مدة استخراج التصريح.

وبعد معرفة الاستعلام عن نتيجة الكشف الطبي لسيارات المعاقين 2021، أن يكون مصري الجنسية.

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وخصصت وزارة الصحة والسكان رابطاً إلكترونياً لحجز مواعيد الكشف الطبي لطالبي الحصول على سيارة معفاة من الجمارك طبقاً رقم 10 لسنة 2018، والتي تتم يومياً من الواحدة ظهراً في أيام العمل الرسمية، وذلك من خلال الرابط التالي http://car.smcegy.com/ ، حيث يتم الضغط على حجز موعد للكشف الطبي للحصول على سيارة معفاة من الجمارك، ثم كتابة البيانات المطلوبة.