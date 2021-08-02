الإثنين 02 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس سائق متورط في دهس فتاة أثناء عبورها الطريق بدار السلام

حبس سائق
حبس سائق

 أمرت نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الإثنين، حبس سائق، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛  لاتهامه بصدم سيدة بسيارته مما أدى إلى مصرعها.

وكانت النيابة  قررت تشريح جثة المجني عليها، وإعداد تقرير حول ملابسات الواقعة، والتصريح بالدفن، كما قررت النيابة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء شهود العيان؛ لسماع أقوالهم.

ففى إطار جهود أجهزة الأمن لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة دار السلام بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ووجود متوفاة بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيام سيدة- مقيمة بدائرة قسم شرطة حلوان بالقاهرة- بعبور الطريق بصحبة كلٍ من خطيبها وشقيقها اصطدمت بها سيارة مجهولة مما أدى لإصابتها ووفاتها متأثرة بإصابتها، ولاذ قائد السيارة بالفرار.

وبسؤال سالفي الذكر أيدا ما جاء بالفحص، وأضافا بعدم تمكنهم من التقاط أرقام السيارة مرتكبة الواقعة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى السيارة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وتبين أنها مقيدة باسم أحد الأشخاص- مقيم بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة، باستكمال التحريات تبين أنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطه حال استقلاله السيارة المشار إليها والمُستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بهروبه بالسيارة قيادته خشية ضبطه وتعدي الأهالى عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، والعرض على النيابة للتحقيق.

سائق صدم سيدة التحقيقات نيابة دار السلام الجزئية تشريح جثة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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