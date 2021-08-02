تجنب السوائل المجففة.. كيف تتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة؟

تستمر حالة الطقس في مصر شديد الحرارة على معظم الأنحاء ضمن الموجة الحارة التي تمر بها البلاد وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وتحذر الأرصاد من التعرض المباشر إلى الشمس الذي يؤثر سلبًا على الصحة العامة، خاصة إذا كنت تعمل بأماكن مفتوحة، ووفقا لموقع "societyinsurance" نرصد مجموعة من النصائح للتعامل مع ارتفاع درجات الحرارة وأبرزها ما يلي.

- ابق رطبًا

شرب الكثير من السوائل. يجب أن تتناول كوب من الماء كل 20 دقيقة، على مدار اليوم حتى تحافظ على رطوبة جسمك.

- تجنب السوائل المجففة

يمكن للكحول والقهوة والشاي والمشروبات الغازية التي تحتوي على الكافيين أن تضر أكثر مما تساعد مع التعرض لدرجات الحرارة المرتفعة.

- ارتدِ ملابس واقية

تساعد الملابس خفيفة الوزن وذات الألوان الفاتحة والواسعة على الحماية من الحرارة. قم بتغيير الملابس إلى ملابس تناسب الأجواء الحارة.

- اكتشف نفسك

تمهل قبل العمل بشكل كبير، وتعرف على حدودك وقدرتك على العمل بأمان في الحرارة المرتفعة.

- جدولة فترات راحة متكررة

يجب أن تأخذ بعض الوقت لفترات الراحة والاستراحات المائية في منطقة مظللة أو مكيفة الهواء، لتهدئة جسمك.

- تجنب الإصابة بحروق الشمس

استخدم واقٍ من الشمس، وارتدِ قبعة إذا كنت تعمل بالخارج، للحفاظ على صحتك من التعرض للحرارة الشمس بشكل مباشر.

- انتبه لعلامات الأمراض المرتبطة بالحرارة

اعرف ما الذي تبحث عنه وتحقق من العمال الآخرين الذين قد يكونون في خطر كبير.

- تناول وجبات أصغر

تناول الفاكهة الغنية بالألياف والعصير الطبيعية وتجنب الأطعمة الغنية بالبروتين.