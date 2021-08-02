تفاصيل خطة مصر القومية للنهوض بصناعة البتروكيماويات

تعمل وزارة البترول والثروة المعدنية، على تعظيم الاستفادة من موارد مصر الطبيعية من الغاز الطبيعي، خاصة بعد الاكتفاء الذاتي منه، من خلال الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات.

ويجري وفقًا للخطة؛ الاستغلال الأمثل للغاز الطبيعي، حيث تنفذ الشركة القابضة للبتروكيماويات «إيكم»، بناءً على توجيهات المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، عددًا من مشروعات البتروكيماويات بمناطق مختلفة في مصر، بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 8 مليارات دولار.

وتنشر «الدستور» ملامح خطة مصر القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040.

- مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات

ويعد مشروع مجمع البحر الأحمر للتكرير والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والتي تقدر استثماراته بحوالى 7.5 مليار دولار، والذى يهدف إلى إنتاج 2.8 مليون طن سنويًا من المنتجات البتروكيماوية و930 ألف طن سنوياً من المنتجات البترولية، حيث تم مؤخرًا توقيع عقود مع شركتى بكتل الأمريكية واكسنس الفرنسية وبمشاركة شركتى إنبي وبتروجت لتنفيذ الأعمال الهندسية الأساسية والتصميمات وتوفير التكنولوجيا الخاصة برخص المشروع.

ووفقًا لتصريحات وزير البترول المهندس طارق الملا، جرى بالفعل الانتهاء من تحديث الخطة القومية لصناعة البتروكيماويات حتى عام 2040، ما يسهم إيجابيًا في تعظيم القيمة المضافة من الثروات الطبيعية.

- مشروع إنتاج الإيثانول الحيوى

جرى وضع المشروع في إطار التنفيذ، والذى يهدف المشروع إلى إنتاج 100 ألف طن سنويًا من مادة الإيثانول الحيوي الذي يُستخدم في مجالات صناعة الأحبار والدهانات، وكذلك في المجالات الطبية في صناعة المطهرات، كما يمكن استخدامه مادةَ خامًا فى إنتاج العديد من المواد الكيماوية مثل إنتاج حامض الخليك، الأسيتالدهيد، الأسيتون، الإيثيل أسيتات، الإيثيلين، وغيرها.

كما يُستخدم أيضًا فى إنتاج بعض المنتجات الثانوية، مثل ثانى أكسيد الكربون الذى يُستخدم فى صناعة المشروبات الغازية ومنتج الفيناس (المجفف)، والذي يُستخدَم فى مركّزات الأعلاف ، وتقدر تكلفته الاستثمارية حوالى 112 مليون دولار ومخطط الانتهاء منه نهاية عام 2023 .

- مشروع إنتاج البولى سيلكون

ويعد المشروع أحد أهم المشروعات الجارى دراستها والذى يهدف إلى تعظيم القيمة المضافة من خام الكوارتز فائق النقاوة بدلاً من تصديره لإنتاج 32 ألف طن سنوياً باستثمارات تقدر بحوالى 120 مليون دولار .

- مشروع إنشاء الألواح الخشبية متوسطة الكثافة والغراء

یهدف المشروع إلى إنتاج 205 ألف متر مكعب سنويا من الألواح الخشبة متوسطة الكثافة، والذى يهدف إلى انتاج 245 الف طن سنوياً من المخلفات الزراعية كمادة خام رئيسية للمشروع لتلبية جزء من الاحتياجات المحلية من الأخشاب، حيث تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروع نحو 217 مليون يورو، ومن المخطط الانتهاء منه في الربع الثاني من عام 2022.

- مجمع التكرير والبتروكيماويات بالعلمين

هذا المشروع يهدف إلى تنفيذ مجمع جديد للتكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة لإنتاج حزمة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية لتلبية جزء من احتياجات السوق المحلى من هذه المنتجات مع امكانية تصدير الفائض منها ، كما تصل الطاقة الانتاجية للمشروع نحو مليون طن سنوياً من المنتجات البتروكيماوية.