ترأس «اللاهوت الإنجيلية» بالقاهرة.. من هو القس هاني يوسف؟

تولى الدكتور القس هاني حنا عمادة كلية اللاهوت الإنجيلية، أمس الأحد، وذلك بعد أن تجاوز الدكتور عاطف مهني العميد السابق السن القانوني.

نستعرض خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن بعد توليه رئاسة الكلية

• وُلِدَ الدكتور القس هاني حنا في مدينة المنيا عام ١٩٧٠ في عائلة إنجيليَّة مشيخيَّة.

• متزوج من السيدة لوسي ولسن. ولهما ابنة "سلمى" وابن "يوسف".

• حصل على بكالوريوس الهندسة عام ١٩٩٢، ثم عمل مُهندسًا لعدَّة سنوات.

• التحق بكليَّة اللاهوت الإنجيليَّة في القاهرة، وحصل على درجة البكالوريوس في اللاهوت عام ٢٠٠١، ورُسِمَ قسًّا إنجيليًّا مشيخيًّا في نفس العام.

• حصل في عام 2003 على درجة ماجستير في علم اللاهوت النِّظامي من جامعة ييل - الولايات المُتحدة.

• حصل في عام 2013 على درجة دكتوراه الفلسفة في علم اللاهوت النِّظامي من كلية لاهوت پْرِنْسْتُون - الولايات المتحدة. وتَخَصَّصَ في عِلْمِ اللاهوت الحديث.

• يقوم بتدريس المواد التي تتضمَّن علمَ اللاهوت النظامي، والخريستولوجيا، وفلسفة الدين، والأخلاق.

• المَوضوعات اللاهوتيَّة التي تهِمُّه: ملامح الفكر اللاهوتيّ القويم في ظلِّ الحداثة، الفكر اللاهوتيّ المسكوني، والفكر اللاهوتي والحضارة.

• له العديد من المؤلفات اللاهوتيَّة باللغة العربية والإنجليزية.

• يخدم كأحد أعضاء هيئة التدريس في قسم اللاهوت والتاريخ في كلية اللاهوت الإنجيليَّة في القاهرة منذ عام ٢٠٠١.

• خَدَمَ كوكيل الشُّؤون الأكاديميَّة بكلية اللاهوت الإنجيلية في القاهرة من عام ٢٠١٣ إلى ٢٠٢٠.

• تَوَلَّى عِمَادَةَ كليَّة اللاهوت الإنجيلية في القاهرة بدايةً من ١ أغسطس ٢٠٢١.

تاريخ كلية اللاهوت الإنجيلية

كلية اللاهوت الإنجيلية هي المؤسسة التعليمية للكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، وتأسست كلية اللاهوت الإنجيلية عام ۱۸٦۳ بهدف إعداد رعاة وتدريب قادة للكنيسة الإنجيلية والكنائس المختلفة في مصر والعالم العربيّ، و الجاليات العربيّة بالخارج ليكونوا مؤَهَلِين لخدمة الكنيسة والمجتمع.

تستقبل جميع الطوائف المسيحية

وتهدف الكلية الى إعداد خدام و قسوس مكرسين للعمل الرعوي بالكنيسة الإنجيلية المشيخية بمصر، وتهدف إلى إعداد قيادات علمانية مؤهلة لخدمة الكنيسة والمجتمع في مصر والعالم العربي، وتقوم الكلية بتدريب قيادات الكنيسة من العلمانيين في القطاعات المختلفة قادة- أسرة - مرأة- شيوخ- شمامسة.

وتستقبل كلية اللاهوت الدارسين من مختلف الطوائف المسيحية الذين يرغبون فى اكتساب المعرفة اللاهوتية التي تؤهلهم لدراسة مجالات الخدمة المتعددة.

كان أول مكان تستخدمه الكلية مقراً لها هو عوامة (أيبس) والتي استخدمت كقاعة للدراسات اللاهوتية والتدريبات العملية حيث كانت القرى التي ترسو عليها العوامة فى طريقها للصعيد مكاناً للتدريبات العملية للطلاب ثم تنقلت فى أكثر من مكان حتى استقرت بمقرها الحالي بالعباسية سنة ۱۹۲٦.

على مر ۱٥۰ عام خرّجت الكلية قيادات متميزة في مجالات الرعاية وخدمة الكلمة والكرازة والإدارة وخدمة التنمية والكتابة حيث خدموا الكنيسة والمجتمع، وبعضهم خدموا كمرسلين في دول المنطقة أو في الغرب للجاليات العربية في المهجر.