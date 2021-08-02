العراق بحبط عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية فى الأنبار

أحبطت السلطات الأمنية العراقية، مساء أمس الأحد، عملية تفجير برجين للطاقة الكهربائية في محافظة الأنبار غربي البلاد، وفقا لفرانس برس.

وقالت خلية الإعلام الأمني، في بيان، إنه وفقاً لمعلومات استخباراتية دقيقة ومتابعة ميدانية، تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من إحباط عملية تفجير برجين للطاقة للكهرباء بواسطة زرع عبوات ناسفة عليهما، في قضاء هيت بمحافظة الأنبار.

وأضافت أن هذه العملية جاءت بالتعاون مع اللواء ٢٩ وقوة من مغاوير عمليات الجزيرة"، لافتة إلى أنه "تم تفكيك العبوات من قبل الجهد الهندسي التابع لعمليات الجزيرة، دون حادث يذكر".

ومنذ نحو شهر، تتصاعد حدة الهجمات التي تضرب أبراج نقل الطاقة الفائقة، والتي يرتكز أغلبها عند المناطق الشمالية.

وتسببت تلك الاستهدافات في ظلام تام في عدد من المدن، وتراجع كبير لمستوى تجهيز المواطنين بالطاقة الكهربائية، قابله موجة استياء وغضب شعبي، حمّل الجهات الحكومية المسؤولية.

وعلى إثر تفاقم الأزمة التي تأتي مع ذروة فصل الصيف وارتفاع في معدلات الحرارة، التي وصلت لـ50 درجة في بعض المناطق، قدم وزير الكهرباء ماجد حنتوش، استقالته، وصادق عليها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

من جهته كانت أعلنت السلطات الأمنية في العراق، أمس الأحد، اعتقال قيادي في داعش يدعى "أبو جراح"، كان قد ظهر في مقاطع فيديو سابقة وهو ينشد.

السلطات الأمنية العراقية ذكرت أن القيادي الإرهابي "أبو جراح" قيادي في داعش، وهو آمر ما يسمى "مفرزة عسكرية"، ويطلق عليه منشد التنظيم الإرهابي.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، في بيان، إنه بإشراف مباشر من قبل القائد العام مصطفى الكاظمي ألقى جهاز مُكافحة الإرهاب، القبض على الإرهابي المُكنى أبو جراح، والذي عمل بمنصب ما يسمى آمر مفرزة عسكرية في ولاية الجنوب".

وأضاف رسول، أن "الإرهابي ظهر في مقاطع فيديو وكان يُنشد لعصابات داعـش الإرهابية"، فيما لم يشر البيان إلى مكان الاعتقال.

وأظهرت مقاطع فيديو سابقة، خلال استباحة تنظيم داعش لمدن العراق ما بعد أحداث يونيو 2014، المدعو أبو جراح، وهو ينشد، ويحيطه عناصر من تنظيم داعش الإرهابي.

وخلال اليومين الماضيين، اعتقلت القوات الأمنية العراقية أكثر من 25 عنصراً، بينهم قادة، خلال عمليات مطاردة ودهم لأوكار التنظيم في مناطق مختلفة من البلاد.

وتتصاعد حدة هجمات داعش منذ مطلع العام الماضي، باستهداف المدن والقطعات المشتركة، كان آخرها الجمعة الماضي، حين هاجم عناصر من التنظيم مجلس عزاء في ناحية يثربة بمحافظة صلاح الدين، ما أسفر عن مقتل 8 أشخاص وجرح أكثر من 18 شخصا.