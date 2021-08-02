صحيفة بريطانية: على العالم الآن التكيف مع التغيرات المناخية

سلطت صحيفة الجارديان البريطانية، الضوء علي ضرورة تكيف العالم مع التغيرات المناخية أو القبول بالرحيل من هذا العالم.

وذكرت الصحيفة في تقرير نشرته علي موقعها الالكتروني، أنه على العالم الآن إما التكيف مع التغيرات المناخية أو القبول بالرحيل من هذا العالم أمام هذه التغيرات البيئية المنتشرة حولنا.

وأضافت «ذا جارديان»: «حتى العمل بجد على الحد من انبعاث الكربون سيظل الوضع الحالي الذي يوفر لنا عالمًا أكثر دفئًا مما لدينا اليوم، مليء بالمزيد من الأحداث التي تفتح أعيننا والكوارث الأكثر تخريبًا من هذا النوع، ونتعلم هذا الصيف، أنه حتى الأغنى والأفضل مناخًا والبلدان الواعية للتغيير غير مستعدة لهذه التغييرات».

وتابعت: «هذا ما قصده صديق خان، عمدة لندن، عندما كتب، مع غمر العاصمة بالمياه، أن المدينة أصبحت الآن على خط المواجهة في حالة الطوارئ المناخية، وهذا هو الدرس الرئيسي في التقرير».

ويقول مكتب الأرصاد الجوية، إن الطقس البريطاني المعتدل كان بالفعل من بقايا حقبة ماضية، كما أعلنت المجموعة الاستشارية لأزمة المناخ، بقيادة السير ديفيد كينج، مؤخرًا أن مستويات غازات الاحتباس الحراري كانت بالفعل مرتفعة للغاية، وقال كينج: "لا يوجد مكان آمن".

ووفقًا لـ«ذا جارديان»، فإن العناوين الرئيسية صحيحة بالطبع، لكن في مناشداتها للذعر المناخي، فإنها تتجاهل أيضًا الاختلافات الهائلة في قدرات دول العالم على الاستجابة لما هو قادم من تغيير، وهذا هو السبب الذي ربما كان الأكثر فظاعة لظواهر الطقس القاسية هذا الصيف، حتى أكثر من القبة الحرارية في المحيط الهادئ، هي الفيضانات المدمرة في إحدى مقاطعات الصين.

وقالت الصحيفة: «بالفعل، الكوكب أكثر سخون عند 1.2 درجة مئوية أو 1.3 درجة مئوية فقط من الاحترار على مستويات ما قبل الصناعة - مما كان عليه في أي وقت مضى في الامتداد الطويل للحضارة البشرية، كل ما عرفناه من أي وقت مضى - تاريخنا، وزراعتنا، وثقافتنا، وسياستنا، وجغرافيتنا- هو نتيجة الظروف المناخية التي تركناها وراءنا بالفعل، يبدو الأمر كما لو أننا هبطنا على كوكب مختلف، بمناخ مختلف، ونحاول الآن تحديد جوانب الحضارات التي جلبناها معنا والتي يمكنها البقاء على قيد الحياة وما يجب إعادة تشكيله أو التخلص منه».



وأضافت: «لسوء الحظ، فإنه حتى هذه اللحظة، بينما انخفض معدل الوفيات من الكوارث الطبيعية بشكل كبير على مدى المائة عام الماضية، كانت عوائد التكيف مع تأثيرات المناخ، على وجه الخصوص، متقطعة، يشير المؤيدون إلى أنظمة إدارة الفيضانات المذهلة في هولندا، لكن السدود البالغة 14 مليار دولار التي تم بناؤها في نيو أورليانز منذ إعصار كاترينا في عام 2005 لا تحمي اليوم من الفئة الخامسة من الأعاصير، ستنمو التحديات، في بعض الحالات بشكل كبير، ولكن مخطط التكيف موجود ليراه الجميع، صورة سلبية لجميع التأثيرات التي أخبرنا العلماء أن نتوقعها حتى في غضون العقود القليلة القادمة: ارتفاع الحرارة وارتفاع مستوى البحر، حرائق الغابات وفيضانات الأنهار، التدهور الزراعي، الركود الاقتصادي، أزمات الهجرة، الصراع وانهيار الدول».

وذكرت الصحيفة، أن الانخفاض في الوفيات أثناء موجات الحر في أجزاء من أوروبا، أظهر أن هناك بعض الاستجابات المحتملة لهذه المشكلة، وهي تشمل تكييف الهواء ومراكز التبريد العامة على نطاق أوسع؛ تحسين الاتصالات العامة وحملات شرب المياه؛ وإعادة صياغة عناصر البنية التحتية الحضرية، مثل الأسفلت والأسطح السوداء، التي تزيد من خطورة زيادة درجات الحرارة.

واختتمت: «يبقى أن نرى ما إذا كانت هذه الإجراءات ستنجح أيضًا في الأجزاء الأكثر فقرًا من العالم، بمجرد أن تصبح الحرارة الشديدة يومية وليست موسمية، لا يمكن نقل الأراضي الزراعية كثيرًا، ولكن يمكن تعديل المحاصيل وراثيًا لتزدهر في العالم الجديد، مع تحول الأطعمة المعدلة وراثيًا إلى بقايا حقبة سابقة من الوفرة النسبية أو رفاهية للأثرياء أو كليهما».