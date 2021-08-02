«سيدات الأعمال» تشيد بقرار منظومة المساندة التصديرية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ثمنت الجمعية المصرية لسيدات أعمال مصر، بقرار منظومة المساندة التصديرية بتقديم مساندة بنسبة 80% لقطاع الأثاث والمشروعات التقليدية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك عند الاشتراك في المعارض الدولية وتشمل الشحن وإيجار مساحة العرض والديكور والدعاية ومصروفات تشغيل الجناح.

وفي السياق، قالت الدكتورة يمنى الشريدى، رئيس الجمعية المصرية لسيدات أعمال مصر 2021، إن 98% من عضوات الجمعية يعملن فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، مؤكدة على أهمية تلك القطاع فى الاقتصاد المحلي، وفضله في توفير فرص عمل كثيرة، بالإضافة إلى مساهمته في زيادة الناتج المحلي الإجمالي وخفض معدل الواردات وزيادة الصادرات.

وأضافت الشريدى، في تصريح لـ"الدستور"، أن نشاط الجمعية لم يقتصر على العمل المحلي فقط، وإنما هناك توسع خارج مصر في جميع بلدان العالم، مشيرة إلى أن هناك مشروع قائم مع وزارة التعاون الألماني، وتم من خلاله توقيع بروتوكولات تعاون مع ثلاث دول مختلفة وهي تونس، لبنان، والجزائر وهذا المشروع مستمر لمدة 6 سنوات قادمة وهدفه تمكين المرأة اقتصاديًا ودخولها سوق العمل، ومساعدتها على نجاح مشروعاتها، فهدف توقيع البروتوكولات مع الدول الأخرى تبادل الخبرات والاستفادة من بعضنا البعض.

وفي سياق منفصل، ثمنت رئيس جمعية سيدات أعمال مصر، بجهود الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، لما تفعله من دور عظيم في مصر وخارجها، مؤكدة أن المرأة المصرية شهدت دعمًا وتشجيعًا كبيرًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي في جميع القطاعات و التخصصات سواء كانت سياسية أو اقتصادية، فلدينا الآن عدد كبير من الوزارات يرأسها وزيرات سيدات وذلك يرجع إلى ثقة الرئيس في قدرة المرأة المصرية.

كما ثمنت الجمعية المصرية لسيدات أعمال مصر، بقرار الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برفع نسبة تمثيل السيدات في مجالس إدارة الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

وقالت الدكتورة يمنى الشريدي، رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية لسيدات أعمال مصر، إن المرأة المصرية تعيش أزهي عصورها في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى منذ جعل عام 2017 عام للمرأة، مشيدة بزيادة إعداد المرأة المصرية في المناصب القيادية سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

