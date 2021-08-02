أبرز المعلومات عن الفرع الرابع من المسابقة العالمية لـ«القرآن الكريم»

تنطلق المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لـ«القرأن الكريم»، التي أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك في إطار ريادة جمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم، كما أعلن وزير الأوقاف عن مبلغ مليون جنيه مصري مخصصة لفروع المسابقة، التي تم تقسيمها إلى أربع فروع.

ويبدأ موعد المسابقة من 11 إلى 15 ديسمبر 2021، والفرع الرابع من المسابقة العالمية لـ«القرأن الكريم» تكون مخصصة لـ"الناشئة"، ويشترط حفظ القرآن الكريم كاملاً، وتجويده وتقتصر على المصريين فقط، ولا يزيد السن عن 12 عامًا، ويشترط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة، والمشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية للمؤسسات الدينية، ومن داخل جمهورية مصر العربية يتم الإعلان عن ضوابط التقدم للمشاركة لاحقا.

- جوائز الفرع الرابع في المسابقة

يحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الرابع، على 50 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على 30 ألف جنيه مصري.