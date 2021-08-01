بعد تفوقه على الخطيب.. عبدالله السعيد يعلن موعد اعتزاله كرة القدم

استقر عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز على قرار الاعتزال مع نهاية هذا الموسم، ومن المقرر أن يعقد اللاعب جلسة مع الإدارة للاتفاق على سيناريو النهاية وتعليق حذائه بعد مشوار طويل لعب خلاله لعدد من الأندية أبرزها الإسماعيلي والأهلي قبل المحطة الأخيرة الحالية مع بيراميدز.

السعيد تحدث مع عدد من زملائه داخل بيراميدز وكشف لهم عن صعوبة استمراره داخل المستطيل الأخضر لموسم آخر بعد مشوار طويل وحافل بالعديد من النجاحات، حيث حصد اللاعب الكثير من الجوائز، منها حصوله على لقب هداف الدوري المصري مرتين موسم 2012 و2019، فضلا عن دخول قائمة نادي المئة في الدوري المصري بعد تخطيه حاجز 100 هدف.