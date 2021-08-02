الإثنين 02 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

إنفوجراف

تعرف على جوائز للناطقين بغير العربية في مسابقة القرآن الكريم

المسابقة العالمية
المسابقة العالمية لـ«القرأن الكريم»

تنطلق المسابقة العالمية الثامنة والعشرين لـ«القرأن الكريم»، التي أعلن عنها الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خلال ديسمبر المقبل، وذلك في إطار ريادة مصر في خدمة القرآن الكريم، كما أعلن وزير الأوقاف عن مبلغ مليون جنيه مصري مخصصة لفروع المسابقة، التي تم تقسيمها إلى أربع فروع. 

وتبدأ موعد المسابقة من 11 إلى 15 ديسمبر 2021، والفرع الثاني من المسابقة العالمية للقرآن الكريم تكون للناطقين بغير اللغة العربية، ويشترط حفظ القرآن الكريم كاملاً مع التجويد، وفهم مقاصده العامة، وترتيل القرآن الكريم، ولا يزيد السن عن 35 عامًا، ويشترط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة، والمشاركة من خارج جمهورية مصر العربية تكون عبر الدعوات الرسمية للمؤسسات الدينية، ومن داخل جمهورية مصر العربية يتم الإعلان عن ضوابط التقدم للمشاركة لاحقا. 

ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الثاني على 150 ألف جنيه مصري، والفائز الثاني يحصل على 100 ألف جنيه مصري، والفائز الثالث يحصل على 50 ألف جنيه مصري.

وقال د.محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن هناك جوائز تشجيعية قيمتها مائة وأربعين ألف جنيه جوائز لأفضل المتسابقين من غير الحاصلين على المراكز المحددة في كل فرع بشرط حصول المتسابق على 75% كحد أدنى في المسابقة.

وأوضح وزير الأوقاف أن المشاركة من خارج مصر تكون عبر الدعوات الرسمية التي ترسلها الوزارة للمؤسسات الدينية عبر وزارة الخارجية المصرية، أما من داخل مصر سيتم الإعلان عن ضوابط التقدم للمشاركة لاحقا.

ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الثالث على 50 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على 30 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الأول ضمن مسابقة الفرع الرابع على 50 ألف جنيه مصري، ويحصل الفائز الثاني على 30 ألف جنيه مصري.

القرآن الكريم المسابقة العالمية الثامنة والعشرين وزير الأوقاف المسابقة العالمية وزارة الخارجية المصرية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

زى أفلام الأكشن .. شاهد حادث مرورى مروع بالمهندسين

الباز: الوساطة الجزائرية «طوق نجاة» لإثيوبيا لحل أزمة سد النهضة

نصائح وأفكار لوجبات صحية خلال ساعات العمل

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوية (وثائق)

الصحة: 49 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

المعارضة الإريترية تستعد للإطاحة بحليف أديس أبابا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الشيخة «رقية».. والسر الدفين فى «البنطلون المقدس»

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تدرس الرد على استهداف إيران سفينة تابعة لها في خليج عمان

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي