الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ دمياط تلتقي مدير المرور الجديد

محافظ دمياط
محافظ دمياط

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها بديوان عام المحافظة، العميد محمد سيف مدير إدارة مرور دمياط الجديد لتهنئته بمنصبه الجديد، وأعربت عن أصدق أمنياتها له بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وأكدت محافظ دمياط، حرص المحافظة على التنسيق مع الأجهزة المختلفة وإدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية وضبط تلك المنظومة بنطاق المحافظة.

وطالبت بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية لعودة الانضباط فى الشارع وخدمة المواطنين.

وشددت على وضع مخطط لتنظيم سير سيارات الأجرة على كورنيش النيل بمدينة دمياط وضبط الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي، بما يتماشى مع ما تشهده المنطقة من عمليات تطوير وكذا أهمية تكثيف الدوريات المرورية بمدينة رأس البر نظرًا لما تشهده من تردد المواطنين عليها من مختلف محافظات الجمهورية خلال فصل الصيف.

وناقشت محافظ دمياط مع مدير إدارة المرور عدد من الملفات الخاصة باستراتيجية عمل الإدارة للوصول إلى ما تسعى المحافظة لتحقيقه وتفعيل إجراءات الأمان وإلزام سائقي السيارات والدراجات البخارية باتباعها وذلك للحد من الحوادث.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، توسعات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى السرو المركزى بحضور النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب والنائب وليد التمامي والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وحمدى شامة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

دمياط محافظة دمياط منال عوض المرور الحوادث

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

أول صور البنكنوت الجديدة لفئات 10 و20 جنيها

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

سيدة المنوفية لـ«الدستور»: «معنديش ولاد وزيارة رئيس الحكومة فرّحتنى»

ضبط كمية من مخدر الإستروكس بحوزة عاطلين في الأزبكية

لعدم إجادته السباحة.. غرق شاب فى النيل بمنشأة القناطر بالجيزة

محافظ دمياط تلتقي مدير المرور الجديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال-أسعد

تونس والديمقراطية

د. منى حلمى

نقد الإجماع المتواتر للفكر العلمانى

ماجد حبته

صورة جديدة لتونس

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

منذ حرب 1967.. إسرائيل تعثر على أسلحة أردنية في القدس (صور)

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل