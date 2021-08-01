محافظ دمياط تلتقي مدير المرور الجديد

استقبلت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بمكتبها بديوان عام المحافظة، العميد محمد سيف مدير إدارة مرور دمياط الجديد لتهنئته بمنصبه الجديد، وأعربت عن أصدق أمنياتها له بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

وأكدت محافظ دمياط، حرص المحافظة على التنسيق مع الأجهزة المختلفة وإدارة المرور لتحقيق السيولة المرورية وضبط تلك المنظومة بنطاق المحافظة.

وطالبت بضرورة وضع خطة عمل بالتنسيق مع الوحدات المحلية لعودة الانضباط فى الشارع وخدمة المواطنين.

وشددت على وضع مخطط لتنظيم سير سيارات الأجرة على كورنيش النيل بمدينة دمياط وضبط الحركة المرورية بهذا الطريق الحيوي، بما يتماشى مع ما تشهده المنطقة من عمليات تطوير وكذا أهمية تكثيف الدوريات المرورية بمدينة رأس البر نظرًا لما تشهده من تردد المواطنين عليها من مختلف محافظات الجمهورية خلال فصل الصيف.

وناقشت محافظ دمياط مع مدير إدارة المرور عدد من الملفات الخاصة باستراتيجية عمل الإدارة للوصول إلى ما تسعى المحافظة لتحقيقه وتفعيل إجراءات الأمان وإلزام سائقي السيارات والدراجات البخارية باتباعها وذلك للحد من الحوادث.

وافتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد، توسعات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى السرو المركزى بحضور النائب محمد الحصى عضو مجلس النواب والنائب وليد التمامي والنائب محمد أبو حجازى عضوا مجلس الشيوخ والدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة وحمدى شامة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.