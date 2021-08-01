الإثنين 02 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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ما بين الحقد والرضا.. هكذا كانت تعليقات رواد السوشيال على هواتف أبناء محمد رمضان

أبناء محمد رمضان
أبناء محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة، أمس السبت، لأبنائه حاملين هواتفهم بأيديهم ومعلق عليها ساخرًا ولكن ما لفت نظر الجماهير نوعية الهواتف الحديثة من ماركة "الأيفون" العالمية من أحدث الأنواع التي أنتجتها الشركة مؤخرًا بالرغم من صغر سنهم.

وانهالت التعليقات عليه من خلال رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بسبب نوعية الهواتف التي حملها أبنائه بالرغم من صغر سنهم، وكان غيص الخضيري قد علق قائلا: "أنا بعمرهن أبي جبلي تلفون بلاستيك بغني يا طيبة ضليت تلت أيام ما نام من الفرحة كنت فيق وش الصبح اطمن عليه إذا شغال واسمع غنية يا طيبة وارجع نام".

"كفرات الموبيل شفافه ياااااه أنتو افتقرتوا فين الدهب فين الياقوت فين الألماظ ياااااه"، هكذا علقت منى شكرى على الأمر من خلال استغناء أبنائه عن غلاف الهاتف الذي كان شفافًا وغير مكلف بالرغم من فخامة الهواتف، بينما علقت نور مجدي: "اللي بيحقد على الناس عمر ربنا مبيكرمو أبدا وأنا شايفة إن أي حد معاه فلوس مش هيستخصر حاجة في أولاده ربنا يباركلك فيهم"، حيث اختلفت نور في رأيها مؤكدة على ضرورة عدم التركيز في حياة الأخرين والنظر في أشيائهم.

يذكر أن محمد رمضان يعتاد على مشاركة حياته اليومية مع جماهيره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتعرض بشكل مستمر للكثير من الأزمات بسبب بعض منشوراته.

 

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رمضان مواقع التواصل فيس بوك الفنان محمد رمضان الموبيل هواتف الجماهير

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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