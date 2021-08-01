نيافة الأنبا باسيليوس يتفقد كنيسة أم المخلص ببردنوها

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، زار صباح اليوم، كنيسة أم المخلص ببردنوها، حيث استقبله الأب أيوب يوسف، راعي الكنيسة.

وترأس نيافة المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب الراعي، مختتمًا الصلاة بالبركة الرسولية الختامية للحاضرين. الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الأنبا باسيليوس على تفقد ومتابعة الأحوال الرعوية للكنيسة.

ذكر المكتب الإعلامي لإيبارشية المنيا، أن صاحب النيافة الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، ترأس صلاة القداس الإلهي مع الآباء اليسوعيين، بمناسبة الاحتفال ذكرى نياحة القديس إغناطيوس، مؤسس الرهبنة.

جاء ذلك بمشاركة الأب مجدي سيف اليسوعي، والأب أبوالخير، والأب جورج متى، راعيي كنيسة مار مرقس، ثم تفقد نيافة المطران بصحبة الأب مجدي سيف اليسوعي جمعية الجزويت، والفرير وأنشطتها، كما حضر نيافته عرضًا فنيًا لشباب مركز الفنون الدرامية بمقر الجمعية.

الجدير بالذكر أن هذه الزيارة تأتي في إطار اطمئنان ومتابعة صاحب النيافة لكافة الأديرة والرهبانيات، التابعة للإيبارشية ومشاركة احتفالاتهم.

من جهة أخرى ذكرت صفحة الكنيسة اليوم، أن صاحب النيافة الأنبا عمانوئيل عياد، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك، استقبل وفدًا من آباء مجمع رهبان دير الأنبا باخوميوس الشايب بالأقصر، وذلك في إطار استقبال التعازي في نياحة القمص بولس حنين، وذلك بمقر مطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك.

شارك في استقبال العزاء القمص أثناسيوس حنين، الشقيق الأكبر للمتنيح، والقمص يوسف إقلاديوس، وكيل عام المطرانية، والأب يوحنا معطي، وبعض العلمانيين. ساد اللقاء جو من المحبة والمودة الأخوية.

هذا وتستعد الكنائس المصرية وعلى راسها الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية لاستقبال صوم السيدة العذراء في السابع من أغسطس