محافظ دمياط تفتتح توسعات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى السرو

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الأحد، توسعات مركز الغسيل الكلوي بمستشفى السرو المركزي، بحضور محمد الحصى، عضو مجلس النواب ووليد التمامى، ومحمد أبو حجازى، عضوا مجلس الشيوخ والدكتور السيد عبد الجواد، مدير مديرية الصحة وحمدى شامة رئيس الوحدة المحلية لمدينة السرو.

وتفقدت المحافظ الدور الأول بالمركز الذى يتضمن ١٠ أسرة مزودة بماكينات غسيل كلوى وكافة التجهيزات الطبية وفقاً لأعلى المعايير والاشتراطات والذى جاء بتمويل مشترك بين المجتمع المدني و صندوق تحيا مصر ووزارة الصحة والسكان، كما حرصت على التواصل مع المرضى بالمركز للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم.

فى السياق، أثنت محافظ دمياط على جهود المجتمع المدني وحرصه على المشاركة المجتمعية الفعالة للنهوض بكافة الخدمات و القطاعات، كما أكدت أن ما تشهده المستشفى اليوم بإفتتاح مركز الغسيل الكلوي يُعد نقلة كبيرة حققها المجتمع المدني للتخفيف عن كاهل المرضى من أهالى المدينة، وأشادت أيضاً بالدور الذى يقوم به صندوق تحيا مصر برعاية رئيس الجمهورية لدعم القطاعات والتى يأتى على رأسها القطاع الصحى، ووجهت منال عوض التحية لمديرية الصحة وجيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية والتمريض وجميع العاملين بالقطاع الصحى بالمحافظة، مشيدة بما قدموه من جهد غير عادى لمواجهة أزمة كورونا.

خلال الزيارة، شهدت المحافظ فعاليات تكريم الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة ومدير المستشفى وعدد من الأطقم الطبية والتمريض والعاملين بالأقسام المختلفة بالمستشفى، كما تسلمت هدية تذكارية من المجتمع المدني تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة، كما تسلمت هدية تذكارية من المجتمع المدني، تقديرًا لجهودها المبذولة لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.