رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنوفية (صور)

زار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، محطة رفع قرية دناصور، التابعة لمركز الشهداء بمحافظة المنوفية؛ لمتابعة أعمال حياه كريمة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، أن زيارة رئيس الوزراء للمرة الثانية على التوالي لمتابعة أعمال حياة كريمة تأكيدًا على اهتمام الدولة، والتشديد على ضرورة وسرعة التنفيذ للوضول إلى الهدف المنشود، كما تدل على مدى اهتمام الدولة بضرورة تنفيذ المشروعات وتقديم الدعم الكامل.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

وأكد رئيس الوزراء من قرية دناصور، التابعة لمركز الشهداء أن مشروع وملف سكن كريم سيتم التعامل معه بكل جدية حتى يتم الانتهاء منه في الفترة الزمني المحددة.

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنوفية

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات حياة كريمة بالمنوفية