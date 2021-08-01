حي إمبابة يحل أزمة مواسير الصرف.. والأهالي: «فضلنا أيام من غير مياه»

على مدار قرابة أسبوع شهدت منطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة انفجار عدد من مواسير الصرف الصحي من بينها خط 600 بشارع المطار وتم قطع المياه عن المنطقة لحين حل الأزمة من جذورها بعد أن غرقت الشوارع في مياه الصرف الصحي والمجاري.

وعلى مدار الأيام القليلة الماضية قام حي منطقة إمبابة بالعمل ليل نهار لحل مشكلة الصرف الصحي وحلها بشكل جذري وبالفعل انتهوا صباح اليوم من التصليحات وبدأت المياه في العودة بشكل تدريجي للمنازل.

"فضلنا أيام من غير مياه" هكذا علق عبد السميع محمد أحد سكان منطقة إمبابة على أزمة الصرف الصحي والتي استمرت على مدار الأيام الماضية، والذي أوضح أن المياه أغرقت العديد من الشوارع في المنطقة والتي أدت إلى انقطاع المياه عن البيوت لعدد من الأيام وشكلت أزمة كبيرة للسكان.

تابع أنه خلال الأيام الماضية قام حي منطقة إمبابة بدفع العديد من سيارات شفط المياه، وتواجد المسئولين من الحي بشكل مستمر لحل المشكلة والتي تم الانتهاء منها اليوم الأحد.

أوضح توفيق أحد سكان المنطقة أن انفجار مواسير الصرف الصحي تسبب في دخول المياه للمنازل مما جعل الأهالي تقوم بعمل حواجز أمام منازلهم لمنع دخول المياه مرة أخرى، مشيرا إلى أنه تم انتشار عمال شركة المياه وعربات الشفط خلال الأيام الماضية وتم اليوم الانتهاء من إصلاح المواسير بشكل جذري صباح اليوم.

أضاف محمد إسماعيل أحد سكان المنطقة أن المحافظة ومسؤولي حي إمبابة تمكنوا من حل المشكلة بشكل نهائي على مدار الأيام الماضية، مؤكدا أن هناك بعض الشوارع في المنطقة كانت تعاني من انقطاع المياه على مدار أيام ووقتها دفع الحي بسيارات مياه للشرب من قبل شركة مياه الشرب بالجيزة على مدار أيام متتالية.

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