وزير التموين: مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات ‏التنفيذية أمر لابد من دعمه

أكد الدكتور علي المصيلحي - وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن أساس تقدم الأمم هو العلم، وأشار خلال افتتاحه المرحلة ‏الثالثة لفعاليات استكمال تنفيذ بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة ‏التموين والتجارة الداخلية وبين قطاع خدمة المجتمع وتنمية الطلاب ‏بكلية التجارة جامعة القاهرة أن مفهوم التعاون بين الجامعات والجهات ‏التنفيذية هو أمر جيد جدا ولابد من دعمه، مؤكدًا أن المعلومات ‏النظرية بالجامعات مهمة وأساسية لكنها يجب أن تطبق على الواقع ‏الفعلي أيضا.

وأضاف الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏أن الوزارة تدعم التدريب العملي لطلبة كلية التجارة جامعة القاهرة ‏لتعريفهم بما تم من إنجاز، وما يتم في كل قطاعات الوزارة من خلال ‏عدد من المحاضرات لفريق التدريب من خلال المختصين بالوزارة من ‏الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والشركة القابضة للصوامع‏، ومصلحة دمغ المصوغات والموازين، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وقطاع التخطيط بالوزارة، وكذلك هيئة السلع التموينية لإكساب ‏الطلاب خبرات متعددة وتعريفهم بالمشروعات التي تمت على الأرض ‏وما يتم تنفيذه الآن.‏

من جهته أكد العميد خالد شرف - مساعد وزير التموين ورئيس قطاع ‏التخطيط، أن البروتوكول الموقع بين الوزارة وكلية التجارة جامعة ‏القاهرة، قد تم توقيعه عام 2018 وتم بمقتضاه تدريب عدد من الطلاب ‏بالجامعة عام 2018 ومجموعتين في أغسطس وسبتمبر عام 2019‏، وتدريب طلاب الفرقة الرابعة للعام الجامعي 2018-2019 ‏بالبرنامج المشترك مع جامعة ولاية جورجيا بكلية التجارة جامعة ‏القاهرة، وأيضا تدريب مجموعتين من طلاب كلية الاقتصاد والعلوم ‏السياسية عام 2017، وأضاف أنه يتم إتاحة الفرصة لتدريب عدد ‏‏200 طالب مقسمين على مجموعتين مجموعة في شهر أغسطس ‏ومجموعة في شهر سبتمبر هذا العام.‏

وأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، التوجيه الوزاري رقم "21" لسنة 2021 بخصوص الضوابط الجديدة لصرف السلع التموينية، على أن يتم صرف زجاجة زيت لتر أو زجاجة 800 مللي لكل فرد وبحد أقصى أربع زجاجات للبطاقة، كذلك 2 كيلو سكر للفرد وحسب احتياجاته، وكيلو أرز للبطاقة التموينية مع صرف باقي المستحق من مبلغ الدعم من أصناف قائمة السلع التموينية الأخرى المتاحة على النظام.

وشدد التوجيه الوزاري على أن يتم صرف جميع السلع التموينية لأصحاب البطاقات اختياريا على أن يتم التنفيذ مباشرة بتاريخ 5 يوليو 2021.