الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ بورسعيد يستقبل رئيسى هيئة الرعاية الصحية

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، الدكتور عادل تعيلب، رئيس هيئة الرعاية الصحية السابق ببورسعيد والدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية الحالى ببورسعيد بديوان عام المحافظة.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للدكتور عادل تعيلب لتوليه منصب مدير عام الادارة العامة لشئون الأفرع برئاسة الهيئة، كما قدم المحافظ التهنئة للدكتور مصطفى شعبان لتوليه منصب مدير هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد.

وأشاد محافظ بورسعيد بمجهودات الدكتور عادل تعيلب، خلال فترة توليه رئيس هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، مؤكدًا أن بصماته كانت واضحة خلال الفترة السابقة، والتى شهدت تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل وإحداث طفرة طبية غير مسبوقة ببورسعيد، وتمنى المحافظ مزيدا من التوفيق للدكتور عادل تعيلب فى منصبه الجديد، كما أكد ثقته فى مجهودات الدكتور مصطفى شعبان، رئيس هيئة الرعاية الصحية الحالى لتحقيق مزيد من التقدم لفرع الهيئة ببورسعيد متمنيًا له دوام التوفيق.

استقبل عادل تعيلب الغضبان بورسعيد

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