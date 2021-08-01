الأحد 01 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«الانتهاء من رامب ذوى الهمم».. رئيس مصايف الإسكندرية فى جولة تفقدية للشواطئ (صور)

رامب ذوي الهمم بشاطئ
رامب ذوي الهمم بشاطئ المندرة بالإسكندرية

أجرى اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، اليوم الأحد، جولة تفقدية لحالة الشواطئ، ومتابعة تلافى المخالفات التي تم رصدها من قبل خلال الجولات المفاجئة وتلقي الشكاوى من المواطنين.

بدأت الجولة بشاطئ المندرة المجانى لمتابعة كفاءة رامب ذوي الهمم، حيث تم الانتهاء من الأعمال الخاصة به الأسوار وتسوية الأرض وصولاً لمياه الشاطئ باستخدام الكراسي المتحركة.

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رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ 

وأكد اللواء جمال رشاد، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتخصيص مساحة من شواطئ المحافظة؛ لتكون فى استقبال ذوى الهمم، لافتًا إلى أنه تم الانتهاء من الرامب المخصص لمساعدة ذوي الهمم فى الوصول لمياه البحر.

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رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ 

وأشار إلى أنه تم إمداد المساحة المخصصة لذوي الهمم بمقاعد مخصصة لهم، إضافة إلى ٢ كرسى متحرك أحدهما مخصص للاستخدام فى دورة المياه، كما تم إمداد المساحة بسرير خاص للاستلقاء، مع توفير جميع الاحتياجات لذوي الهمم لإدخال البهجة علي نفوسهم.

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رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ 

وواصل الجولة بالمرور على شاطئ إدوارد الخراط الذى شهد مخالفة بيع تذاكر غير مدون عليها القيمة "١٠ جنيهات" وبيعها للمواطنين بعشرين جنيها أثناء الجولة المرورية الجمعة الماضي، لذلك تم المرور المفاجئ صباح اليوم للتأكد من الالتزام بالتعليمات، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ 

وتفقد "رشاد" شاطئ سيدى بشر المميز وسؤال الرواد عما إذا كانوا تعرضوا لاى ابتزاز أو مخالفات وكانت الإجابة بالنفى، كما تم المرور على شاطئ الفنار وتلاحظ مرور لودر تابع لإحدي شركات تنفيذ حواجز الأمواج بالقرب من تواجد المصطافين، حيث تم إيقافه وإصدار التعليمات باستئناف العمل اعتبارًا من الواحدة صباحًا حتى السادسة صباحًا.

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رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ 

اختتم رئيس سياحة ومصايف الإسكندرية، جولته بشاطئ ستانلي لحضور فعالية إطلاق مبادرة نظافة الشواطئ والبيئة البحرية بقيادة الكابتن إيهاب المالحى قائد فريق "غواصين الخير" لنظافة مياه البحر من الأعشاب و انتشال الاكياس والمواد البلاستيكية من الشاطئ.

وأهابت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف المصطافين بعدم إلقاء مخلفاتهم داخل مياه البحر وعلى رماله حفاظا على البيئة البحرية وشواطئ الإسكندرية. 

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رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ 

رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ
رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ
رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ
رئيس مصايف الإسكندرية في جولة تفقدية للشواطئ
الشواطئ شاطئ المندرة المجاني رامب ذوي الهمم الكراسي المتحركة مخالفات المصطافين البيئة البحرية شواطئ الإسكندرية

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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