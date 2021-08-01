الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد اختبارات للمحامين في 4 نقابات فرعية

نقابة المحامين
نقابة المحامين

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، اختبارات لمحامي 4 نقابات فرعية، تحت رعاية النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، والأستاذ حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين ،مقرر معهد المحاماة، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد.

فيما سيقوم محامي نقابات « شمال وجنوب الجيزة، وشبرا وبنها»،  بأداء الاختبارات يوم الأربعاء المقبل وفقًا لما هو معلن، وسيتم استئناف باقي محاضرات الدورة الرابعة من معهد محاماة القاهرة الكبرى،  بداية من الأسبوع المقبل.

- افتتاح الدورة الرابعة للمعهد بنقابة محامي المحلة الكبرى

فيما افتتحت نقابة محامي المحلة الكبرى، أمس السبت، الدورة الرابعة لمعهد المحاماة، وذلك بحضور حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد، وماجد عبداللطيف، نقيب المحامين بالمحلة الكبرى، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الفرعي، ونقل حسين الجمال تحيات النقيب العام رجائي عطية، مقدمًا اعتذاره عن عدم الحضور لانشغاله ببعض الأمور النقابية.

وقال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن فترة الجامعة درس الطالب الحاصل على ليسانس الحقوق جميع فروع القانون على مدار دراسة استمرت لأربع سنوات، جعلت المحامي محملًا بكم هائل من المعلومات القانونية، منوهًا أن دور معهد المحاماة هو استرجاع تلك القوانين ولكن بشكل عملي تمكن المحامي من التعامل بشكل يليق به أمام النيابة أو داخل أروقة المحاكم، إلى جانب تعريف الدارس بمعهد المحاماة بطريقة تطبيق المناسبة على الوقائع التي تكون في القضايا، وهذا طبقًا للقانون الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة محل التحقيق.

 

وأضاف «الجمال» خلال كلمته بافتتاح معهد محاماة المحلة الكبرى، أن معهد المحاماة يمكن المحامي من ممارسة المحاماة بشكل عملي على أرض الواقع، وأن المحامي هو الذي يقوم بالدفاع عن موكله أمام النيابة وأمام المحكمة، مشددًا على أن المحامي هو الذي يبدأ الجلسة وهو الذي ينهيها؛

القاهرة الجديدة نقيب المحامين نقابة المحامين جنوب الجيزة المحلة الكبري القاهرة الكبرى

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مقتل 89 تكفيريًا «شديد الخطورة» خلال عمليات نوعية للقوات المسلحة

10 رسائل من وزير التعليم حول تصحيح امتحانات الثانوية وموعد النتيجة

مصادر بـ«الصحة»: لا يمكن تحديد موعد موجة كورونا الرابعة بشكل دقيق

القوات المسلحة تعلن عن اكتشاف وتدمير 404 عبوات ناسفة على المحاور والطرق الرئيسية

«تفتيش صادم».. مفتشات يعتدين جنسيا على طالبات الثانوي (وثائق)

«القباج»: الدعم النقدى أدى إلى خفض التسرب من المدارس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء. محسن الفحام

الأمن المجتمعى.. والحياة الكريمة

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه (11)

علي سعدة

خدعوك فقالوا.. تونس هى الحل

مؤمن المحمدي

السعادة والراحة والذى منه

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

صور

وسائل المصريين لمواجهة موجة الحر

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: قمع الاحتلال الوحشي للمسيرات السلمية يستدعي صحوة قانونية من المجتمع الدولي

2080 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل

بمشاركة 13 دولة.. الجزائر تشكل جبهة لطرد إسرائيل من الاتحاد الإفريقي