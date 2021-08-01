معهد محاماة القاهرة الكبرى يعقد اختبارات للمحامين في 4 نقابات فرعية

عقد معهد محاماة القاهرة الكبرى، اليوم الأحد، اختبارات لمحامي 4 نقابات فرعية، تحت رعاية النقيب العام الأستاذ رجائي عطية، والأستاذ حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين ،مقرر معهد المحاماة، والأستاذ إسماعيل طه عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد.

فيما سيقوم محامي نقابات « شمال وجنوب الجيزة، وشبرا وبنها»، بأداء الاختبارات يوم الأربعاء المقبل وفقًا لما هو معلن، وسيتم استئناف باقي محاضرات الدورة الرابعة من معهد محاماة القاهرة الكبرى، بداية من الأسبوع المقبل.

- افتتاح الدورة الرابعة للمعهد بنقابة محامي المحلة الكبرى

فيما افتتحت نقابة محامي المحلة الكبرى، أمس السبت، الدورة الرابعة لمعهد المحاماة، وذلك بحضور حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، مقرر معهد المحاماة، وإسماعيل طه، عضو مجلس النقابة العامة، منسق عام المعهد، وماجد عبداللطيف، نقيب المحامين بالمحلة الكبرى، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس الفرعي، ونقل حسين الجمال تحيات النقيب العام رجائي عطية، مقدمًا اعتذاره عن عدم الحضور لانشغاله ببعض الأمور النقابية.

وقال حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، إن فترة الجامعة درس الطالب الحاصل على ليسانس الحقوق جميع فروع القانون على مدار دراسة استمرت لأربع سنوات، جعلت المحامي محملًا بكم هائل من المعلومات القانونية، منوهًا أن دور معهد المحاماة هو استرجاع تلك القوانين ولكن بشكل عملي تمكن المحامي من التعامل بشكل يليق به أمام النيابة أو داخل أروقة المحاكم، إلى جانب تعريف الدارس بمعهد المحاماة بطريقة تطبيق المناسبة على الوقائع التي تكون في القضايا، وهذا طبقًا للقانون الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة محل التحقيق.

وأضاف «الجمال» خلال كلمته بافتتاح معهد محاماة المحلة الكبرى، أن معهد المحاماة يمكن المحامي من ممارسة المحاماة بشكل عملي على أرض الواقع، وأن المحامي هو الذي يقوم بالدفاع عن موكله أمام النيابة وأمام المحكمة، مشددًا على أن المحامي هو الذي يبدأ الجلسة وهو الذي ينهيها؛