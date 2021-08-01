الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروعات قرى حياة كريمة فى المنوفية

الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، جولة تفقدية لمشروعات قرى حياة كريمة بمركز الشهداء في محافظة المنوفية، يرافقه عدد من الوزراء ومسئولي المحافظة، في إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ المشروعات على أرض الواقع.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، عقد اليوم اجتماعا؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات تطوير موقع "التجلي الأعظم" فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بحضور الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والطيار محمد منار عنبة، وزير الطيران المدني، واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود نصّار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والدكتور مصطفى منير، مستشار وزير الإسكان، والدكتورة هدى عمر، مساعدة وزيرة البيئة، ومسئولي الجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، قال رئيس الوزراء إن مشروع تطوير موقع "التجلي الأعظم" يُعد أحد أهم المشروعات التي تحتل أولوية قصوى على أجندة عمل الحكومة، مشيرا إلى أن المشروع يستهدف تسويق مدينة سانت كاترين عالميًا كوجهة للسياحة الروحانية؛ باعتبارها مُلتقى للديانات السماوية الثلاث، كما أنه يعتبر قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها.

وأضاف أن مشروع تنمية مدينة سانت كاترين يهدف إلى تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية لهذه المدينة، ذات الطابع الأثري والديني والبيئي معا، من أجل وضعها بمكانتها اللائقة التي تستحقها هذه البقعة الطاهرة المقدسة، موضحا أن أعمال التطوير سوف تحسن البيئة العمرانية بالمدينة، كما أنها ستوفر العديد من الفرص الاستثمارية، وفرص العمل المختلفة، مشددا على ضرورة أن يتم الانتهاء من أعمال المشروع بداية العام المقبل.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي، موجها حديثه لمسئولي المشروع: "أعرف التحديات التي تواجهكم، ولكن هذا المشروع من الأهمية بمكان، وتوجد تكليفات من الرئيس بسرعة الانتهاء من تنفيذه، ومن أجل ذلك نحن مستعدون لإنهاء جميع الموافقات المطلوبة، وتذليل كل العقبات، من أجل سرعة التنفيذ".

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء جولة تفقدية مشروعات قري حياة كريمة مركز الشهداء محافظة المنوفية

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