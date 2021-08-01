الأحد 01 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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وائل لطفى

سياسي

برلماني: نجاح الاقتصاد المصري انعكس على المؤسسات المصرفية

النائب أحمد مهنى
النائب أحمد مهنى وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب

أشاد النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للبنك المركزي المصري بتطوير أداء القطاع المصرفي وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدي.

وأوضح مهنى، في بيان، أن هذه التطويرات تهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزي على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطي ومحدودي الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.

وأشار وكيل لجنة القوى العاملة، إلى أن الاقتصاد المصري أثبت مؤخرًا تماسكاً ونجاحاً كبيراً انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصةً على خلفية حزمة مبادرات البنك المركزي التي خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، فضلاً عن طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة أثناء الجائحة.

وأكد البرلماني، أن البنك المركزي يعتبر شريكًا فى الحياة الاجتماعية، وأن أحد أهم أهدافه تنشيط وحماية الاقتصاد القومى والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى واستقرار القطاع المصرفي.

وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه بالاستمرار فى تطوير أداء القطاع المصرفى وفيما يقدمه من خدمات مالية لمختلف فئات المواطنين عبر منظومة البنوك، والعمل على ثبات السياسات الهادفة لاستقرار أداء القطاع النقدى، بهدف تعزيز جهود الدولة لمجابهة التحديات المختلفة وقدرة البنك المركزى على تمويل المبادرات التنموية المختلفة تجاه الأفراد والفئات متوسطى ومحدودى الدخل، والشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومبادرات التمويل العقاري.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي.

وعرض محافظ البنك المركزى الموقف الاقتصادى بعد حوالى عام ونصف العام من تفشى أزمة كورونا العالمية، حيث أثبت الاقتصاد المصرى تماسكا ونجاحا كبيرا انعكس على استقرار المؤسسات المصرفية الحكومية والقطاع الخاص والأفراد، خاصة بعد حزمة مبادرات البنك المركزى التى خففت الأعباء على المواطنين والشركات من خلال تأجيل استحقاقات القروض لمدة 6 أشهر، بالإضافة إلى طرح شهادات استثمارية بأسعار فائدة مرتفعة فى أثناء الجائحة.
 

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الثورة الاجتماعية

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