شهد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، توقيع اتفاقية المساهمين بين شركة "التمساح" لبناء السفن، وشركتي "هيلثي ميلك" و"هيلثي فاميلي"، لتأسيس شركة مساهمة مصرية "شركة قناة السويس هيلثي للصناعات الغذائية"، لتنفيذ الأعمال التجارية والمشروعات المرتبطة بالصناعات الغذائية، بحضور عدد من قيادات الهيئة، بمقر مبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

قناة السويس تؤسس شركة مساهمة للصناعات الغذائية

وتهدف الشركة الجديدة إلى المشاركة في تنفيذ التوجيهات الرئاسية بتحقيق الأمن الغذائي وسد الفجوة الغذائية في البروتين الحيواني من خلال التوسع في نشاط تربية الماشية، لإنتاج السلالات والتسمين، وإنشاء مصانع اللحوم، ومصانع منتجات الألبان والعصائر ومحطات فرز وتجفيف الفاكهة.

قناة السويس تؤسس شركة مساهمة للصناعات الغذائية



وأكد الفريق أسامة ربيع، حرصه على توسيع نطاق العمل بالشركات التابعة للهيئة في إطار خطة التطوير والتحديث القائمة وتأسيس كيانات صناعية جديدة بالشراكة مع شركات وطنية خاصة لإضافة أنشطة جديدة يحتاجها السوق المصري في القطاعات المختلفة تساهم في توفير فرص عمل للشباب وتحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات وصناعات هامة لا غنى عنها.

قناة السويس تؤسس شركة مساهمة للصناعات الغذائية



وقع مذكرة التفاهم ممثلاً عن هيئة قناة السويس، المهندس محمد سعيد رئيس مجلس إدارة شركة "التمساح" لبناء السفن، فيما وقع مصطفى لطفي عبد الله ممثلا عن شركة "هيلثي ميلك"، ومحمد مصطفى لطفي ممثلا عن شركة "هيلثي فاميلي".

في سياق منفصل، أعلنت هيئة قناة السويس عن تنظيم حفل لتدشين الكراكة "حسين طنطاوي" ورفع العلم المصري عليها، والاحتفال بانضمامها لأسطول كراكات هيئة قناة السويس، يوم الأربعاء المقبل.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت عن وصول الكراكة «حسين طنطاوي»، ثاني أكبر كراكة في الشرق الأوسط، لقناة السويس، بعدما تم فصلها عن السفينة الصينية "TAI AN KOU" في البحيرات، تحت إشراف ومتابعة من الهيئة، وبالتنسيق الكامل مع طاقم السفينة وخبراء ترسانة «IHC» الهولندية.

وتولت قاطرات هيئة قناة السويس تحريك وقطر الكراكة داخل المجرى الملاحي، بعد عملية فصلها عن السفينة التي حملتها من ميناء روتردام بهولندا.

الكراكة الجديدة حسين طنطاوي

وكانت الكراكة الجديدة "حسين طنطاوي"، التي تحمل العلم المصري، وهي ثاني أكبر كراكة بالشرق الأوسط، وتعتبر مماثلة للكراكة مهاب مميش، من حيث الإمكانيات، قد وصلت قناة السويس محمولة على متن سفينة النقل الثقيل "TAI AN KOU" لمنطقة غاطس بورسعيد مساء الإثنين، وعبرت قناة السويس صباح الثلاثاء، ضمن قافلة الشمال قادمة من ميناء روتردام بهولندا.