تحول 44 % من أنشطة أعمال التأمين إلى التشغيل الآلي بحلول 2030

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن خدمات القيمة المضافة والفوائد غير النقدية أنه على مدى العقد المقبل، من المرجح أن يتوسع ابتكار المنتجات ليشمل الخدمات المجاورة.

وأضاف المصري للتأمين في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، أن شركات التأمين على الحياة ، التي تتنافس ليس فقط مع أقرانها ولكن مع شركات أخرى كشركات إدارة الثروة و الأصول سوف تسعى بشكل متزايد إلى تمييز نفسها من خلال خدمات القيمة المضافة والفوائد غير النقدية، لا سيما مع استمرار التقارب بين تغطية الصحة و تغطيات الحياة.

وأوضح المصري للتأمين أن في آسيا وأوروبا ، تقدم شركات التأمين على الحياة بالفعل دعمًا إداريًا للزيارات الطبية والإدارة الصحية والتطبيب عن بُعد. و للمضي قدمًا ، يمكن لهذه الشركات أيضًا الشراكة مع شركات النقل المشترك والفنادق لتوفير النقل لزيارات الطبيب أو الإقامة لأحبائهم في أوقات الحاجة.

وأكد أنه كما تلبي الفوائد غير النقدية احتياجات حاملي وثائق التأمين لتغطية مخاطر معينة، فبالنسبة للعملاء المهتمين بتغطية تكاليف معيشتهم عند التقاعد ، تقوم شركات التأمين على الحياة في آسيا والمملكة المتحدة باستبدال المدفوعات المالية بتوفير فرص عمل مضمونة في مجتمعات كبار السن.

وأشار إلى أن إعادة اكتشاف المهارات والقدرات سيتطلب النمو في العقد المقبل مواهب جديدة واستراتيجيات أكثر جرأة. و يتعين على شركات التأمين على الحياة أن تستجيب لهذا الاتجاه من خلال الاستفادة بقدر الإمكان من القوى العاملة الحالية ومتابعة عمليات الاندماج والاستحواذ لاستكمال تحقيق هذا الهدف.

وأوضح أن قوة عاملة مختلفة جذريًا ، مدعومة بمهارات المستقبل حيث بحلول عام 2030 ، من الممكن أن تتحول نسبة 44 % من أنشطة أعمال التأمين إلى التشغيل الآلي و ستختفي من الوجود الأدوار التي تركز على العمل التكراري والعمليات اليدوية بشكلها الحالي ، في حين تتزايد قيمة التكنولوجيا و العمال المهرة رقميًا.

كما ستصبح المهارات العاطفية والشخصية والاجتماعية أكثر أهمية ، خاصة بالنسبة للوسطاء الذين يواجهون العملاء والذين يمكنهم مساعدة المستهلكين على تلبية احتياجاتهم المالية. ومع ذلك ، فإن هذه التحولات في القوى العاملة لن تلغي الوظائف – بل ستنشأ وظائف جديدة بسبب التقدم في التشغيل الآلي - ولكن بدلاً من ذلك ستتغير طبيعة العمل. و قد كانت جائحة كوفيد-19 سبباً في الإسراع بظهور هذه الاتجاهات فقط.



