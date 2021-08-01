الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

قرار من النيابة ضد المتهم بقتل «فتاة القاهرة الجديدة»

جثة
جثة

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، بحبس متهم بقتل فتاة في منطقة القاهرة الجديدة، بسبب إيصالات الأمانة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة واستعجال التحريات الأمنية حول الواقعة.

وكانت نجحت مباحث القاهرة، فى كشف ملابسات العثور على جثة فتاة متعفنة داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عشيقها بسبب إيصالات أمانة، وتم ضبطه، وحرر محضر بالواقعة.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، تلقت بلاغًا من الأهالى، بانبعاث رائحة كريهة من داخل شقة بمنطقة القاهرة الجديدة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وفتح باب الشقة، وبالفحص تبين العثور على جثة لفتاة مسجاة على الأرض داخل الشقة، وبجوارها هاتفها المحمول، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال الجيران، وشهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة لتفريغها وتحديد هوية مرتكب الجريمة.

بإجراء التحريات، تبين أن المجني عليها مرتبطة بعلاقة غير شرعية مع أحد الأشخاص، وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بسبب إيصالات أمانة، وأنه لم يقصد قتلها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

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