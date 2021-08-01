صدور النشرة الأسبوعية حول صناعة «التأمين على الحياة»

كشف الاتحاد المصري للتأمين عن مستقبل صناعة التأمين على الحياة العالمية في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، تحت مسمى إعادة تصور الصناعة خلال العقد القادم.

وأضاف المصري للتأمين، أن شركة " McKinsey & Company " أصدرت تقريرًا بعنوان "مستقبل صناعة التأمين على الحياة العالمية - إعادة تصور الصناعة خلال العقد القادم"، يستعرض أهم ملامح مستقبل صناعة التأمين على الحياة خلال العقد القادم، ويشير إلى التغيرات التي ستطرأ على هذه الصناعة والتحديات التي عليها أن تواجهها حتى تحقق النجاح المأمول خلال هذا العقد.

وأوضح المصري للتأمين، أنه شهدت صناعة تأمينات الحياة العالمية تغييرات كبيرة خلال العقد الماضي، و أصبحت الاقتصادات النامية، و التي تتمثل في الأسواق الناشئة في آسيا - والتي كانت تعد سابقاً من صغار المساهمين في صناعة تأمينات الحياة، محركًا للنمو العالمي، حيث تمثل أكثر من 50% من الأقساط العالمية و 84% من معاشات التقاعد الفردية .

وأكد أنه توفرت البيانات بشكل كبير، وحققت شركات التأمين تقدمًا في مجال التحليلات المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وأدت التطورات الرقمية و الهواتف المحمولة إلى ارتفاع مستوى الشفافية وجودة الخدمة حيث أصبح بإمكان العملاء الآن، تقديم المطالبات والوصول إلى الوكلاء وعروض أسعار التأمين و أي معلومات عن الوثائق بمجرد بضع نقرات على الشاشة.

وأشار الي أنه أفرز العقد الماضي تحديات جديدة ونموًا متميزًا في معظم الأسواق المتقدمة لم تستفد منها شركات التأمين على الحياة، حيث انخفض معدل التغلغل العالمي إلى 3 % ، كما انخفض معدل الزيادة في أقساط التأمين في معظم الأسواق المتقدمة.

ونوه بأنه تظهر عدة اتجاهات واعدة لصناعة التأمين على الحياة خلال العقد المقبل. فقد بلغ طلب العملاء أعلى مستوياته على الإطلاق. كما أعادت جائحة كوفيد-19 التأكيد على حاجة الأفراد إلى الحماية من خطر الوفاة.

واتجهت معدلات استبدال معاشات التقاعد نحو الانخفاض، بينما أخذت نفقات الرعاية الصحية في الارتفاع، وأدت أزمة "كوفيد-19" إلى تسارع تلك الاتجاهات.