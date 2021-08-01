محافظ بنى سويف ورئيس الجامعة يشهدان العرض المسرحي «حتى لا ننسى»

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الأحد، الجزء الأول من الملحمة الوطنية،والتي نظمها مركز النيل للإعلام بالتعاون مع جامعة بني سويف لعرض سير أعلام وأبطال عظماء بني سويف، من خلال عرض مسرحي غنائي أوبريت "حتى لا ننسى"، وذلك في إطار البرنامج الوطني الوقائي لمكافحة الإرهاب والتطرف فكريًا.

العرض المسرحي حتى لا ننسى

وأكد محافظ بني سويف على أهمية تنظيم مثل تلك الفعاليات التي تستهدف ترسيخ مفاهيم الولاء والانتماء والفخر بالقدوات التي حملت أمانة حماية الوطن في مواجهة الإرهاب البغيض عن طريق خلق قاعدة فكرية مشتركة للمواجهة.

العرض المسرحي حتى لا ننسى

وأضاف “لاسيما وأن الأوبريت يقوم على أدائه مجموعة من الأطفال لتعزيز المثل والقدوة في نفوسهم وتحصينهم من أية أفكار هدامة ومغلوطة”، مشدداً على أهمية نشر الثقافة وأن تكون منهاج حياة ورقمًا مهمًا في جدول مهام المواطن بمختلف مراحله العمرية، خاصة الشباب وهو ما يسهم بفاعلية في مواجهة الإرهاب وتجفيف منابعه والقضاء عليه، وبما يسهم في رفع درجة الوعي لدى الشباب والنشء وتحصينهما ضد الأفكار المغلوطة والاتجاهات المنحرفة فكريا والتي تمثل بيئة ملائمة للإرهاب".

العرض المسرحي حتى لا ننسى

وأوضح محمد سعد، أن الهدف من الأوبريت الملحمة الوطنية ملء الفراغات الفكرية لدى الأجيال الجديدة، بطريقة جيدة بما يتيح إعادة بنائها بصورة فكرية صائبة.

وأشار إلى أن “الملحمة يحكي من خلالها الأطفال ببرائتهم، قصة 13 من أبطال وشهداء بني سويف ممن ضحوا بأرواحهم في سبيل عزة وكرامة الوطن، ما يوجب علينا أن نتذكرهم بكل الفخر ونحكى تاريخهم ليكونوا قدوة لنا”.