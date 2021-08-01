الأحد 01 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 14 في انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية مطروح

إسعاف
إسعاف

أصيب اليوم 14 شخصا في حادث انقلاب سيارة في الكيلو 92 أمام قرية الجفيرة بطريق الإسكندرية مطروح، وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعة المركزي. 

وقال محمد الطليمي مشرف غرفة الطوارئ بصحة مطروح، خلال حديثه لـ"الدستور، إن غرفة الطوارئ تلقت إخطارا يفيد بانقلاب سيارة أمام قرية الجفيرة بالكيلو 92، حيث تم الدفع بسيارات الإسعاف ونقلهم إلى المستشفى. 

وأوضح أن المصابين هم "حكمت فتحي، عبدالحميد السيد، مكة عبدالحميد، عبدالله محمد، حمدي محمد، رزق عوض، عمرو أحمد، مصطفى أحمد، أحمد ياسر، محمد يحيى، زياد علي، احمد السعيد، مصطفي شعبان. محمد السيد ". 

وأضاف أنه تم تم إجراء الفحوصات الطبية للمصابين وحالتهم العامة مستقرة، حيث تحرر المحضر اللازم للعرض على الجهات المختصة.

انقلاب سيارة ميكروباص سيارات الإسعاف طريق الإسكندرية مطروح مستشفي الضبعة المركزي

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وائل لطفي

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