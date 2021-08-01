زوج يقتل زوجته في مشاجرة بمدينة الخصوص بالقليوبية

تكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لسرعة إلقاء القبض على شخص متهم بقتل زوجته، أثناء مشاجرة بينهما بسبب خلافات أسرية بالخصوص، حيث قام بخنقها حتى فارقت الحياة ولاذ بالفرار، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم شرطة الخصوص، بورود بلاغًا من أهالي منطقة شارع السوق يفيد بقيام شاب بقتل زوجته خلال مشاجرة بينهما على خلفية خلافات أسرية.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية لفحص البلاغ، وتبين العثور على جثة سيدة ملقاة على الأرض، وبها آثار سحجات في مناطق متفرقة من الجسد.

وتبين من المعاينة الأولية علي أن الزوج قام بخنقها ثم لاذ بالفرار عقب ارتكابه للجريمة؛ وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحري عن الواقعة وظروفها وملابساتها، وتم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وفى سياق متصل لقي سجين مصرعه فى سجن مركز شرطة شبين القناطر بمديرية أمن القليوبية إثر إصابته بغيبوبة سكر مفاجأة داخل السجن، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام لاتخاذ اللازم، وتحرر محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من مركز شرطة شبين القناطر يفيد وفاة مسجون فى سجن مركز شرطة شبين القناطر أثر غيبوية سكر.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية إلى السجن، وتبين من التحريات أن المتوفي يدعى “ج ز د” 36 سنه صادر ضده حبس 6 أشهر فى قضية نفقة، وأنه قضى فترة العقوبة وقبل خروجه بأيام أصيب بغيبوبة سكر داخل السجن، وتوفى فى الحال.