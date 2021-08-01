الأحد 01 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مصر تعرب عن تضامنها مع الشعب التونسى وتؤكد ضرورة تجنب التصعيد

سامح شكري
سامح شكري

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن مصر تتابع باهتمام تطورات الأحداث فى الجمهورية التونسية.

وقال إن مصر تعرب عن تضامنها الكامل مع الشعب التونسي الشقيق وتطلعاته المشروعة، وتثق فى حكمة وقدرة الرئاسة التونسية على العبور بالبلاد من هذه الأزمة في أقرب وقت.

كما أكد المتحدث الرسمي، في هذا السياق، ضرورة تجنب التصعيد والامتناع عن العنف ضد مؤسسات الدولة بما يحفظ مصالح الشعب التونسي الشقيق وأمنه ومقدراته.

وأشاد بدور المؤسسات الوطنية للدولة التونسية في حفظ أمن واستقرار البلاد، معربًا عن تطلعه لتجاوز الأشقاء التونسيين لكافة التحديات والانطلاق نحو بناء مستقبل أفضل.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الثورة الاجتماعية

الأكثر قراءة

مصرع 3 وإصابة 11 بانقلاب ميكروباص فى المنيا

مصر تعرب عن تضامنها مع الشعب التونسى وتؤكد ضرورة تجنب التصعيد

«الصحة» تُعلن إجراء جديدًا بشأن تطعيم المسافرين للخارج بلقاح كورونا

كيف لعب «حبل الغسيل» دورًا في عملية قتل أسامة بن لادن داخل منزله؟

اليوم.. استكمال محاكمة 11 متهمًا فى «خلية المرابطين 2»

موقع وزارة الصحة لحجز لقاح كورونا للمسافرين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أموال تونس المنهوبة

محمد مرعي

تونس وخطورة الحلول الوسط مع الإخوان

د.أحمد الخميسى

ميلانى كلاين.. الحب والكراهية

صفاء النجار

الحوار مع ذاتك المستقبلية «2»

د.كريمة الحفناوى

بين التنمية البشرية والتنمية الإنتاجية

ماجد حبته

عودة مُربكة.. وأحلام مرتبكة!

مؤمن المحمدي

تمصير الكورة

بسنت حسن

الإجابة مصر

صور

الشوط الثاني: الأهلي يهزم أسوان ويزحف نحو القمة

الشوط الأول.. الأهلى يتقدم على أسوان بهدف كهربا

استقبال بطلى الأوليمبياد هداية ملاك وسيف عيسى

محطة تل أبيب

المزيد

متظاهرون فى تل أبيب احتجاجا على فرض قيود جديدة بسبب كورونا

تفاصيل تحركات إسرائيل على الحدود الشمالية

مستشار الرئاسة الفلسطينية يستنكر منع الاحتلال الفعاليات السلمية في القدس