لحجب الشمس.. أفكار ستائر رومانية للمنزل بصيحة 2021 ( صور)

مع الأجواء الحارة يفضل الكثيرين اللجوء إلى ديكورات تحجب ضوء الشمس عن منازلهم، خاصة في ساعات الذروة، وهنا يأتي الاختيار الأفضل من الديكور، وهي الستائر الرومانية.

بحسب موقع “digsdigs” نصحبكم في جولة حول أجمل صور الستائر الرومانية صيحة ديكور 2021.

تبدو نافذة القوس المصممة بظلال رومانية محايدة حديثة أكثر راحة وتجعل هذه المساحة رحبة وواسعة.

تضفي هذه الستائر ظلال محايدة، وتبدو أكثر راحة وتجعل الفضاء أو المساحة المحيطة أكثر رحابة ووسع.

هنا ركن مكتب منزلي مشرق، مع مكتب أبيض وكرسي رمادي وعمل فني تجريدي جريء، وظل ستائر رومانية أنيقة بالأبيض والأسود لإضفاء لمسة راقية.

زاوية مكتب منزلي أنيقة وراقية مع غطاء روماني مخطط لمزيد من الأناقة، ومكتب عصري أنيق و كرسي من الخيزران.

يضيف الظل الروماني الأنيق بالأبيض والأسود الأناقة إلى الداخل ويجعله أكثر تباينًا وجرأة يحجب أشعة الشمس عند الحاجة.

غرفة جلوس معاصرة أنيقة بظلال سمراء وستائر بنية توفر حجب الضوء والخصوصية عند الحاجة.

غرفة طعام كلاسيكية مع نوافذ وأبواب مزينة بظلال مزخرفة بالزهور الزرقاء.. هي مساحة رائعة وجريئة.

الحمام الساحلي مع البلاط البحرية مسدس والغرور البحرية، مخطط ظلال الرومانية، baksets مع النسيج شريطية هو بارد.

مساحة معاصرة محايدة مع ظلال رومانية شبه شفافة تحجب أشعة الشمس جزئيًا وتتناسب مع ديكور الغرفة.

زاوية نافذة رائعة وأنيقة، وسرير نهاري على عتبة النافذة مع فراش مطبوع وطاولة جانبية صغيرة وأزهار.

غرفة نوم الأطفال المريحة والهادئة، ومع الأثاث المحايد تبدو ترحيبية وجيدة التهوية.

مساحة طعام مريحة مع غطاء كريمي ومقعد حافة النافذة وطاولة مستديرة وكراسي منسوجة.

تعتبر نافذة الخليج الرائعة ذات الظلال الرومانية المصنوعة من الخيش والستائر الكريمية فكرة رائعة للحصول على تصميم داخلي محايد راقٍ مثل هذا.

نافذة كبيرة بظلال رمادية، ورف كبير به كتب يمكن استخدامه كسرير نهاري، أو مقعد على حافة النافذة ومُصمم بوسائد.

زاوية مريحة مع نافذة زاوية، وظلال رمادية، ومقاعد عتبة النافذة، وطاولة مستديرة ولمسات مشرقة.