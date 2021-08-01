ضبط 23 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية بمخزن دهانات فى برج العرب

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، من ضبط 23 طناً من المواد الكيماوية منتهية الصلاحية خلال حملات على مصانع برج العرب.

جاء ذلك بناءً على تعليمات المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على المصانع والمخازن التابعة لها ومدد صلاحيات المواد المخزنة.

قامت إدارة برج العرب برئاسة محمد العدوي مدير الإدارة، وإشراف إبراهيم مرسال رئيس الرقابة بالإشتراك مع مباحث التموين بشن حملات على نطاق الإدارة والتي أسفرت عن تحرير محضر حيازة مواد كيماوية منتهية الصلاحية داخل مخزن لإحدى شركات تصنيع البويات والدهانات بالمنطقة الصناعية الثالثة برج العرب.

وتم ضبط والتحفظ على 68 برميل زنة البرميل الواحد 200 كجم بإجمالي كمية قدرها 13.600 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية عبارة عن زيت يستخدم في صناعة الدهانات والبويات.

كما تم ضبط 50 برميل زنة البرميل الواحد 190 كجم بإجمالي كمية 9.500 طن مواد كيماوية منتهية الصلاحية عبارة عن مذيب يستخدم في صناعة الدهانات والبويات.

وقد تم التحفظ على المضبوطات و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على وكيل النائب العام.

وشدد سعد الله، على مواصلة الحملات الرقابية، للتفتيش على الأسواق والمصانع، لضبط جميع المخالفات في كافة القطاعات، من الأغذية الفاسدة، والغش التجاري، والدعم المقدم المواطن المصري، من خلال حملات التفتيش التي تشنها الإدارات التموينية الثمانية لجميع أنحاء محافظة الإسكندرية لضبط الأسواق.

وأشار إلى أنه قد تم التفتيش على المواد البترولية المدعمة، حيث تم ضبط خلال حملات بالمحافظة 24 ألف لتر سولار في إحدى الثلاجات و المصانع بما بعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

ضبط مواد كيماوية منتهية الصلاحية

ضبط مواد كيماوية منتهية الصلاحية

ضبط مواد كيماوية منتهية الصلاحية

ضبط مواد كيماوية منتهية الصلاحية