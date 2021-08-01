«الإحصاء»: 33.8 مليون دولار لاستيراد أطعمة حيوانات خلال 4 أشهر

أظهرت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن واردات مصر من محضرات لتغذية الحيوانات بلغت 33.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 32.7 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بزيادة 1.1 مليون دولار.

وأضاف جهاز الإحصاء، أن واردات مصر من مبيدات حشرية بلغت 48.4 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 64.6 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض قدره 16.2 مليون دولار، كما بلغت الواردات من ورق كرافت 37.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 43.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، كما بلغت واردات أحذية ونعال 17.9 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 30.5 مليون دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 12.6 مليون دولار.

وأشار جهاز الإحصاء، إلى أن واردات مصر من السلع الاستهلاكية غير المعمرة بلغت 4.6 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021 مقابل 4.7 مليار دولار خلال الأشهر المناظرة من العام السابق عليه، بانخفاض 74.5 مليون دولار، وجاءت واردات الأدوية فى مقدمة السلع الاستهلاكية غير المعمرة بقيمة 1.03 مليار دولار، يليها اللحوم بقيمة 471.2 مليون دولار، الأسماك 257.8 مليون دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2021.

كان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، قد أعلن فى وقت سابق تراجع قيمة العجز فى الميـزان التجاري ل 3.1 مليار دولار خلال شهر أبريل 2021 مقابل 3.5 مليار دولار لنفـس الشهر مـن العام السابـق بنسبة انخفاض قدرها 13.3 ٪.

وارتفعت قيمـة الصـادرات بنسبة 47.4٪ حيـث بلغـت 2.84 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 1.93 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى إرتفاع قيمة صادرات بعض السـلع وأهمها: (أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 77.2 ٪، فواكه طازجه بنسبة 60.2 ٪، عجائن ومحضرات غذائية متنوعة بنسبة 12.0 ٪).



وارتفعت قيمـة الواردات بنسبة 8.1 ٪ حيث بلغت 5.92 مليار دولار خـلال شهر أبريل 2021 مقابل 5.47 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها: (سيارات ركوب بنسبة 58.9٪، خامات الحديد ومركزاتها بنسبة 58.6٪ , لدائن باشكالها الاوليه بنسبه 27.2 %).