قبل الموجة الحارة.. سر زيادة حب الشباب فى الصيف

تشهد البلاد على مدار الأيام القادمة موجة حر شديدة، وعندما ترتفع درجات الحرارة ، تبدأ البثور في الظهور أكثر، الأمر الذي يتسبب في الكثير من الإزعاج للبعض.

إنه أمر مزعج للغاية، خاصة وأن الموسم يستدعي ارتداء السراويل القصيرة وملابس الفضفاضة لتقليل الآثار الناتجة من ارتفاع درجة الحرارة.

لماذا تزداد مشكلة حب الشباب خلال أشهر الصيف؟

إذا كنت تحارب مشاكل البشرة سواء البثور أو حبوب الشباب لفترة طويلة، فقد تلاحظ أنها تزداد سوءًا في الصيف، حيث أكد الدكتور "ماكجريجور"، أستاذ الأمراض الجلدية، أن الدراسات الحديثة ربطت بين انتشار الحبوب وارتفاع درجات الحرارة، وفقًا لما ذكره بموقع "clevelandclinic" الطبي.

وأظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة بين أشهر الصيف وتطور حب الشباب، حتى أن أحدهم نظر في اتجاهات Google لمعرفة ما إذا كانت عمليات البحث المتعلقة بحب الشباب قد زادت خلال الصيف مقارنة بأوقات أخرى من العام.

لكن حب الشباب لا يزداد سوءًا بسبب التعرض لأشعة الشمس في معظم الأحيان، ولكن يتعلق الأمر بزيادة إنتاج الزيت والتعرق وانسداد المسام بشكل أكبر مع ارتفاع درجات الحرارة.

ووفقًا للأطباء، فلا يبدو أن درجات الحرارة الأكثر سخونة تمنعنا من وضع طبقات من الواقي من الشمس على بشرتنا، ولكن عندما تختلط بالعرق والأوساخ، يمكن أن يؤدي هذا الخليط إلى مزيد من مشاكل البشرة.

وخلال أشهر الصيف، يمكن أن يؤدي التعرق الزائد إلى انسداد المسام الأمر الذي يتسبب في عدم إمداد البشرة بالمعادن اللازمة للتصدي لحرارة المرتفعة.

ويمكن أن يتأثر حب الشباب، ببعض العوامل الهرمونية الموجودة داخل جسمك، كما أنه يزدهر في مناطق الجسم، حيث يوجد زيادة في إنتاج الزيت بالمسام.

كما أن الاستخدام المفرط لمستحضرات التجميل، خاصة الرديئة منها يمكن أن يتسبب في الكثير من المشكلات الخاصة بالبشرة، مثل ظهور البثور وحبوب الشباب، التي تترك آثرًا حتى بعد العلاج لها من قبل طبيب مختص.