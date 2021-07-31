984 إصابة جديدة بكورونا في لبنان

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في لبنان حتى اليوم السبت إلى 561 ألفًا و380 بعد تسجيل 984 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 7906 بعد تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة.

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس “كورونا”: أنه تم تسجيل 984 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 921 من بين المقيمين و63 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى 561 ألفا و380 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وأضافت الوزارة: أنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى 7906 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

وبدأت في 14 فبراير الماضي حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في لبنان، وبلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من اللقاح 3ر18 في المئة، في حين بلغت نسبة الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى 2ر26 في المئة من سكان لبنان حتى اليوم. ويبلغ تعداد سكان لبنان حوالي 8ر4 مليون نسمة.

وكان مجلس الوزراء اللبناني قد أعلن في 15 مارس من العام 2020، التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، ومددت التعبئة العامة حتى 30 سبتمبر المقبل .

جدير بالذكر أنه تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.