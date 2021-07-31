قبرص تفرض إجراءات أكثر صرامة للحد من انتقال كورونا

قال وزير الصحة القبرصي ميكاليس هادجبانتيلاس، إن الوزارة مددت، بشكل كبير، قيود كورونا المرتبطة بدخول الأماكن العامة في البلاد، في محاولة لوقف انتشار عدوى فيروس كورونا.

وذكرت صحيفة (كاثميريني) اليونانية: إنه اعتبارًا من الاثنين، سيُلزم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 12 عامًا أو أكثر بتقديم تصريح "مرور آمن" قبل الدخول إلى المكاتب العامة والمستشفيات والمحلات التجارية التي يوجد بها 10 أشخاص أو أكثر، بما في ذلك الموظفين.

ويثبت التصريح أن حامله قد تلقى جرعات من لقاح المعتمدة أو أنه أصيب بفيروس كورونا في الأشهر الستة الماضية وتعافى.

وبموجب القواعد المعمول بها حاليا، يمكن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 16 عامًا والذين يحملون تصريح "مرور آمن" الدخول إلى المكاتب العامة والأماكن الخاصة التي يوجد بها أكثر من 20 شخصًا.. وستبقى اللوائح الجديدة سارية المفعول حتى نهاية أغسطس.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وتتضمن الأعراض الشائعة للمرض الحمى والسعال وضيق النفس، أما الآلام العضلية وألم الحلق فليست أعراضًا شائعة.

وتتراوح المدة الزمنية الفاصلة بين التعرض للفيروس وبداية الأعراض من يومين إلى 14 يومًا، بمعدل وسطي هو خمسة أيام.

وقالت منظمة الصحة العالمية: إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا، ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد- 19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التي تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

وحذرت الصحة العالمية من أن زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا في العديد من دول الشرق الأوسط قد تكون لها عواقب وخيمة، إذ يفاقمها انتشار سلالة دلتا من الفيروس وقلة توفر اللقاحات المضادة له.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.