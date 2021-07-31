الإثنين.. «التجارة الداخلية» تعلن 4 إجراءات استعدادًا للأوكازيون الصيفي

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال قطاع التجارة الداخلية متابعة الإعلان عن التصفية الموسمية الثانية الأوكازيون الصيفي يوم الاثنين المقبل بتخفيضات تتراوح ما بين 5% إلى 50% من خلال عدد من الإجراءات ومنها:

أولاً: تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة مديريات التموين والتجارة الداخلية لتكثيف الرقابة علي المحال المشاركة في الأوكازيون وتحرير محاضر للمخالفين حال عدم الإعلان عن السعرين أو عدم الحصول علي التراخيص أو أوكازيونات وهمية لتضليل المستهلك.

ثانيًا: تقوم مديريات التموين تشن الحملات الرقابية على المحال المشاركة في الأوكازيون لمعرفة التزام المحل التجاري بالتخفيضات المعلنة ووجود تراخيص ومستندات مثل الفواتير الضريبية وأن تكون البضاعة المعروضة عليها الأسعار.

ثالثًا: إحالة المحاضر في الأوكازيونات الوهمية إلي النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

◘ أهداف الأوكازيون الصيفي

الهدف من الأوكازيون هو إنعاش الأسواق المحلية وزيادة حركة التجارة الداخلية ليصب في مصلحة التاجر لتصريف المنتجات والسلع الراكدة.

ثانيًا: زيادة المبيعات ويصب لصالح المستهلك في الحصول علي عدد من قطع الملابس كفرصة سانحة للاستفادة من التخفيضات وهو الأمر الذي يؤدي إلي رواج للمنتجات .



ثالثًا: المواطن له حق استرجاع السلعة خلال 14 يومًا دون أي أسباب أو 30 يومًا، بسبب وجود عيوب في الصناعة وفي هذه الحالة يحصل علي فلوسه التي قام بدفعها، ومن يعترض من البائعين عليه التواصل بالاتصال بالخط الساخن ١٩٥٨٨بجهاز حماية المستهلك أو علي واتس أو البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء.

رابعًا: الهدف من الأوكازيون هو تنشيط السوق واتاحة فرصة حقيقية للمستهلك للاستفادة من خصومات جادة علي مشتريات موسم الصيف تحت رقابة الوزارة لضمان عدم التلاعب أو إجراء خصومات وهمية التي تعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها القانون، وتناشد الوزارة المواطنين الاحتفاظ بفاتورة الشراء لضمان حقوقهم في الاستبدال أو الاسترجاع، وتم تشكيل غرفة عمليات داخل الوزارة لمتابعة سير الإجراءات في كافة المحافظات.

وتتوقع الوزارة بأن نسبة المشاركة من القطاع الخاص ستصل إلي نسبة ٩٠٪ و١٠٪ للقطاع العام والتعاوني والاستثماري.

الاوكازيون يقوم علي توفير سلع الملابس الجاهزة والأنسجة والمنسوجات والأحذية والأدوات المنزلية بالتنسيق مع الغرف التجارية .