السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التموين» تحدد إجراءات عقابية لمنع التلاعب فى دعم الخبز

خبز
خبز

شددت وزارة التموين والتجارة الداخلية إجراءات علي المخابز البلدية التي تقوم بالتلاعب في البطاقات التموينية بهدف جني أرباح غير شرعية وغير قانونية علي حساب فاتورة الدعم التي تكلف الدولة المليارات من الجنيهات من أجل ضمان صول الدعم إلي مستحقيه.

أوضحت الوزارة أنها تكثف حملاتها الرقابية علي المخابز لمواجهة أي تلاعب بالدعم أو مخالفات، خاصة في تجميع البطاقات في المخابز وحددت عقوبات لصاحب المخبز ليس فقط، لكن صاحب البطاقة سيتم سحب بطاقته وإلغاء الدعم عليه.

إجراءات مواجهة التلاعب للمخابز في البطاقات
رصدت  الوزارة أن مخالفة المخابز التي تتمثل في تجميع بطاقات ذكية إن لم يكن السبب عطل في ماكينة الصرف بالمخبز أو سقوط السيستم أو لو حدث نوعا من اختراق سيستم منظومة الخبز الجديدة وإثبات مبيعات وهمية علي السيستم دون انتاج حقيقي علي أرض الواقع أو استخدام ماكينة الصرف في صرف سلع غير الخبز المدعم  يتطلب اتخاذ إجراءات مشددة ومنها تحصيل ضعف القيمة النقدية للدعم وإنتاج مبيعات كميات من الخبز التي تم إثباتها علي ماكينات الصرف، والتي تعادل الكميات المثبتة علي النظام بالمخالفة أو الكميات المجمعة من الدقيق.

ثانيا اتخاذ الإجراءات القانونية بالعرض علي النيابة العامة

ثالثا في حال التكرار مع تلك المخالفة خلال عام ميلادي يتم اتخاذ الإجراءات السابقة مع إيقاف المخبز لمدة ٣أشهر

عقوبات مشددة حال عدم وجود ماكينة الصرف

في حال إثبات الحملات الرقابية علي المخابز وأسفرت عن عدم وجود ماكينة الصرف بالمخبز لتوزيع الخبز علي المواطنين، وإثبات بالدليل وجود مبيعات خبز بدون ماكينة خبز  يتم سداد قيمة الخبز والانذار بالايقاف لمدة ٣أشهر ،
وتؤكد وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال التوجيهات الوزارية التي يتم إرسالها إلي مديريات التموين والتجارة الداخلية بتشكيل حملات رقابية موسعة علي المخابز، والتأكد من انتظام العمل يوميا المخابز لتوفير ٢٧٠ مليون رغيف يوميا من خلال المخابز البلدية المنتشرة علي مستوي المحافظات والتأكد من الإنتاج طبقا للمواصفات القياسية وذات جودة عالية ووزن الرغيف لايقل عن ٩٠جراما وذات طعم ولون طبيعي لضمان جودة الإنتاج للمستهلك .

اجراءات مخالفات المخابز بطاقات التموين الخبز المدعم

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