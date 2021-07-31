إحالة 3 متهمين بتصنيع مواد مخدرة في بدر للجنايات

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم السبت، بإحالة 3 متهمين لمحكمة الجنايات؛ لاتهامهم بتصنيع المواد المخدرة داخل شقة بمدينة بدر.



وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة، مزاولة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، نشاط إجرامي في مجال تصنيع وتجهيز المواد المخدرة بقصد الاتجار، متخذين من الشقة سكنهم مكانًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم حال تواجدهم بالشقة، وعثر بحوزتهم على "كمية من المواد المخدرة استروكس، وفودو، وكيتامين، وطبنجة صوت، و3 طلقات لذات العيار، وزجاجات بداخلها مخدر موضعي، وزجاجات بداخلها أسيتون، وكمية من التبغ الخام، وميزان حساس، و3 أسلحة بيضاء، ومبلغ مالي".



وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهم غير المشروع والأسلحة بقصد الدفاع وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.