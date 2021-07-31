السبت 31 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«رجال الأعمال» تعتزم عقد لقاء مع عميد «حاسبات ومعلومات عين شمس»

جمعية رجال الأعمال
جمعية رجال الأعمال المصريين

أفادت لجنة تكنولوجيا المعلومات بجمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة حسانين توفيق، بأنه من المقرر عقد لقاء مع عميد كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن الكلية أعدت تقريرا للجمعية يتضمن جميع رسائل الماجستير والدكتوراه الخاصة بالكلية.

 

وأكدت اللجنة أنه تم عرض هذا التقرير على أعضاء الجمعية، لتحديد الأولويات من رسائل الماجستير والدكتوراه فيما يخص قطاع تكنولوجيا المعلومات والتي تمس طبيعة الأعمال بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، بحيث يمكن التبني عدد منها.

 

وفي السياق ذاته، أوضح أحمد سرحان، نائب رئيس لجنة تكنولوجيا المعلومات بالجمعية، أن هذا التقرير السابق ذكره يتضمن حوالي 272 رسالة حول موضوعات ومجالات مختلفة منها الصحة والذكاء الاصطناعي، وغيرها من المواضيع التي تم إجراء الدراسات عليها من واقع مشاكل حقيقية.

رجال الاعمال الحاسبات والمعلومات عين شمس تكنولوجيا لمعلومات المصريين الجامعات المصرية المصانع رئيس لجنة الطاقة

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