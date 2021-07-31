السبت 31 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حاول إنقاذها فغرقا معًا.. مصرع أب وابنته فى «نيل العياط»

غرق
غرق

لقى عامل مصرعه غرقًا بنهر النيل في مدينة العياط أثناء محاولته إنقاذ ابنته من الغرق ليلقيا مصرعهما سويًا، وتجري قوات الإنقاذ النهري عمليات البحث عنه لانتشال الجثمانين. 

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بغرق شخصين في نهر النيل بالعياط، فور إخطار اللواء رجب عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، وجه بسرعة الانتقال إلى مسرح الواقعة وفحص البلاغ وبيان ملابساته. 

وكشفت التحريات أنه أثناء محاولة إنقاذ اب لابنته البالغة من العمر ١٤ عامّا اختل توازنه وابتلعته المياه فلقى مصرعه غرقًا بعدما غرقت ابنته ولم يستطع إنقاذها أو الخروج من المياه. 

تم الدفع بقوات الإنقاذ النهري والضفادع البشرية للبحث عن جثمانه وجثمان ابنته حيث يتم تمشيط المسطح المائي في اتجاه التيار بينما تجري الأجهزة الأمنية التحريات حول الواقعة. 

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول سبب غرق الأب وابنته وبيان مدى وجود شبهة جنائية من عدمه. 

عامل مصرع غرقا نهر النيل العياط

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