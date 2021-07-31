من هاني شاكر إلى شرب الخمور.. أزمات قادت حمو بيكا لتصدر التريند

علّق مطرب المهرجانات حمو بيكا على إخلاء سبيله بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه لارتكابه مخالفات مالية بسيارته، مضيفا خلال حواره تلفزيوني أنه مريض "كورنز" وهو مرض مناعي، يجعل المناعة عنده عالية، وتهاجم كل شيء في جسده، موضحا أن كثرة "الزعل" والضغط تزيد من مرضه، مؤكدًا أنه لا يشرب المخدرات بأي نوع من أنواعها: "ويسكي آه، مفيش حد في مصر لا يشرب الويسكي".

وترصد “الدستور” أبرز أزمات حمو بيكا التي قادته إلى تصدر التريند:

أزمته مع هاني شاكر

في أكتوبر 2019، اقتحم حمو بيكا مقر نقابة المهن الموسيقية، مطالبًا بالحصول على عضوية النقابة، متسائلًا عن سبب منعه من الغناء ووقف حفلته التي كان مقررًا لها نهاية الشهر نفسه، مؤكدًا داخل أروقة النقابة أنه لا يعترف بالفنان النقيب هاني شاكر.

وقال بيكا عبر فيديو قام ببثه وقتها:"محدش هيقدر يمنعني من الغناء غير الموت ولو على الحبس أنا مش خايف والمرة الجاية هننزل وهنقول مش عايزين هاني شاكر ومش معترفين بالفن بتاعك والمرة الجاية هيكون فى شتيمة وقلة أدب".

حادث الساحل الشمالي

وقع حادث تصادم بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة انتشر آنذاك أنها مملوكة لحمو بيكا، بعدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث، ما تسبب في وقوع مشاجرة، ليخرج حمو بيكا في فيديو لايف نافيًا علاقته بالسيارة ملك مدير أعماله وأنه تواجد عندما علم بما حدث ليطمئن عليه.

خناقة بوابات مارينا

منذ ايام قليلة تداول رواد مواقع التواصل فيديو لمشاجرة عنيفة بين حمو بيكا وبعض الشباب في مارينا 5 بالساحل الشمالي، بسبب اصطدام سيارة حمو بيكا بسيارة مجموعة من الشباب.

وعند نزول الشباب للاطمئنان عليهم وجد أصدقاء حمو بيكا يكسرون زجاج السيارة وخشى حمو بيكا الخروج من سيارته وقتها ولكن تطور الأمر للضرب بالأحزمة، وانتهى الأمر بالتصالح.

مشاجرة مع عمر كمال

هاجم مطرب المهرجانات حمو بيكا زميله المطرب عمر كمال، بعد تصريحات تليفزيونية للأخير بأن بيكا لا يجيد الغناء.. ولا يغني وهو كاركتر بس.

ورد حمو على عمر كمال بفيديو بث مباشر على فيس بوك قائلًا: "توبة أغني مع شخصية زيك تاني، أنت ناسي لما جيتلي وعملت لك أول تراك ونجح، طالع قدام الناس تقول حمو بيكا مبيعرفش يغني، وأنت بتغني أغاني مش بتاعك زي حبيبي بالبنط العريض".