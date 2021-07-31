كيف تحصل على رخصة مزاولة مهنة بدال تمويني؟ تعرف على الإجراءات

إنشاء محل بقالة تموينية من المشروعات التي أثبتت نجاح جدواها للتاجر التمويني من حيث تأتي ثمارها بالربح لصاحب المشروع حيث يحصل علي قيمة جنيه علي كل بطاقة تموينية ويقوم بصرف قيمة مابين 10 قروش الي 25 قرشا علي كل سلعة منصرفة.

وتولي وزارة التموين اهتمامًا كبيرًا بمشروع البقال التمويني أو البدال التمويني بجانب مشروع جمعيتي بالتوسع والانتشار علي مستوي الجمهورية يصل اعداهم نحو 30الف بقال تمويني بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال شركات تجارة الجملة العامة والمصرية التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية شهريا بقيمة 3 مليارات جنيه.

◘ إجراءات الحصول على رخصة مزاولة المهنة لبدال تمويني:

أولاً: يجب أن يتقدم صاحب مشروع البدال التمويني بطلب إلي مكتب التموين التابع لمحل سكنه أو المكان الذي سيقام عليه المشروع

ثانيًا: يجب أن يكون المحل التجاري مساحته لاتقل عن 30متر ومرفق برسم هندسي

ثالثًا: يجب أن يكون صاحب المشروع المتقدم إلي الجهة الإدارية عقد ايجار 9 سنوات وليس عقد مؤقت عام أو عامين .

رابعًا: يجب علي المتقدم أن يكون لديه عقد ايجار مخزن ملحق بالمحل

خامسًا: يجب علي صاحب المشروع يكون لديه شهادة صحية خالي من الأمراض

سادسًا: يجب علي المتقدم إرفاق صورة من الرقم القومي والبطاقة الضريبية ولديه حساب بنكي

سابعًا: يجب علي المتقدم إرفاق عدد من كشف بالاسماء أصحاب البطاقات التموينية التي ترغب في صرف السلع التموينية من هذا المشروع .

ثامنًا: يجب علي المتقدم للمشروع لديه برنت تأميني بالرقم التأميني ومختوم ومعتمد من التأمينات الاجتماعية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي

تاسعًا: يجب علي المتقدم لديه صحيفة من الحالة الجنائية من اي احكام مخلة بالشرف والأمانة

◘ شروط المحل التجاري لعمل مشروع بدال تمويني

أولاً: يجب أن يكون متوفر لدي المحل التجاري ثلاجة عرض لتخزين السلع التي تحتاج إلي تخزينها مثل اللحوم المجمدة والدواجن المجمدة

ثانيًا: يجب علي المحل التجاري يكون ذات تهوية جيدة وخالي من الرطوبة للحفاظ علي السلع وعدم تعرضها للتلف

ثالثًا: يجب أن يكون المحل مجهز بالمرافق والأوراق الرسمية ويحصل علي موافقات من المجالس المحلية والأمن الصناعي والبيئة والزراعة والتجارة وغيرها .

رابعًا: يجب علي العاملين في المحل التجاري في حال الموافقة عليه تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا .

◘ بعد الموافقة التموينية وإنشاء مشروع بدال تمويني والذي يستغرق بضع شهور

اولا يقوم صاحب المشروع بسداد قيمة التأمين علي السلع لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بنسبة 25% بحد ادني 4الاف جنيه وبدون أقصي .

ثانيا صرف استعاضات شهريا 8استعاضات من خلال مخازن تجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائيه بوزارة التموين والتجارة الداخلية .

ثالثا توفير 27 سلعة تموينية البدال التمويني للمستفيدين من اصحاب البطاقات التموينية.