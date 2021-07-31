محافظ الإسكندرية يتابع مشروع تطوير منطقة العصافرة قبلى

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال تطوير منطقة العصافرة قبلي بحي المنتزة ثانِ، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطوير المناطق العشوائية بالمحافظة والتي جاءت تنفيذًا للبروتوكول الموقع مع صندوق تطوير العشوائيات التابع لرئاسة مجلس الوزراء لتطوير 7 مناطق عشوائية بتكلفة 811 مليون جنيه، تخدم نحو 2 مليون نسمة من السكان المحافظة.

محافظ الإسكندرية مع أهالي منطقة العصافرة

وأوضح محافظ الإسكندرية أن أعمال التطوير بمنطقة العصافرة قبلي تبلغ 244 مليون جنيه، وعدد سكان المنطقة المستفيدين حوالي 85 ألف أسرة، وتقع المنطقة على مساحة 277 فدانا. وأضاف أن أعمال التطوير شملت؛ رصف الطرق بتكلفة 93.8 مليون، وتطوير شبكة الكهرباء والإنارة بتكلفة 12 مليون، وتطوير شبكات مياه الشرب بالكامل بتكلفة 40.6 مليون، وتطوير شبكة الصرف الصحي بتكلفة 97.6 مليون.

وخلال جولته؛ التقى المحافظ بعدد من أهالي المنطقة للاستماع إليهم، مؤكدًا لهم أن أعمال التطوير تتم على قدم وساق لإنهاء كافة أعمال التطوير في وقتها المحدد.

محافظ الإسكندرية مع أهالي منطقة العصافرة

وأكد محافظ الإسكندرية ما يتم تنفيذه من مشروعات التطوير بمنطقة العصافرة قلبي و ذلك لرفع العبء عن كاهل أهالي المنطقة، في إطار متابعة المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها بالمحافظة لخدمة الأهالي وخاصة في المناطق الأكثر احتياجًا.

وشدد المحافظ على مسئولي شركة نهضة مصر للنظافة ومسئولي حي المنتزة ثانٍ، بضرورة رفع القمامة أولًا بأول، مكلفا المسئولين بضرورة المتابعة يوميا، ومحاسبة أي مخالف أو مقصر.

محافظ الإسكندرية مع أهالي منطقة العصافرة

كما أمر برفع جميع الإشغالات والتعديات والتحفظ عليها ومصادرتها فورًا، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المحال المخالفة، محذرًا جميع المحلات بالالتزام بالحدود المخصصة لها؛ وفرض عقوبات رادعة لهم في حال تكرار المخالفة تصل إلي الإغلاق الفوري للمحال.

جاء ذلك بحضور؛ المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالإسكندرية، واللواء حسن الجمال رئيس حي المنتزة ثانِ، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.

محافظ الإسكندرية مع أهالي منطقة العصافرة

محافظ الإسكندرية مع أهالي منطقة العصافرة

محافظ الإسكندرية مع أهالي منطقة العصافرة

محافظ الإسكندرية مع أهالي منطقة العصافرة