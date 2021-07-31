«محامى بورسعيد»: استئناف النشاط الرياضى لأبناء الأعضاء بأسعار مخفضة

أعلنت لجنة الشباب بنقابة المحامين ببورسعيد، بالتعاون مع نادي التوكيلات الملاحية، عن بدء النشاط الرياضي لأبناء المحامين اعتبارًا من غد الأحد الأول من أغسطس.

وأوضح الإعلان أن النشاط الرياضي يشمل 5 رياضيات كالآتي:

كاراتيه: بسعر اشتراك شهري 150 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا.

جمباز: بسعر اشتراك شهري 200 جنيه بدلًا من 300 جنيه.

فتنس أطفال: بسعر اشتراك شهري 180 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا.

باليه: بسعر اشتراك شهري 300 جنيه بدلًا من 350 جنيهًا.

بوكس: بسعر اشتراك شهري 180 جنيهًا بدلًا من 250 جنيهًا.

وأشار الإعلان إلى وجود استراحات مجهزة لأولياء الأمور بالنادي، على أن يكون تسجيل الأسماء لدى موظف النقابة المختص ابتداء من اليوم وحتى يوم 5 أغسطس.

فيما أعلن حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين ـ مقرر عام معهد المحاماة، بدء مواعيد اختبارات الدورة الرابعة لمعهد محاماة القاهرة الكبرى، غدا الأحد بمحامي نقابات:« شمال القاهرة، القاهرة الجديدة، جنوب القاهرة، حلوان»، ويوم الأربعاء لمحامي «شمال وجنوب الجيزة والقليوبية»، تحت رعاية النقيب العام رجائي عطية.

فيما تجري اختبارات محامي شمال وجنوب الجيزة والقليوبية، يوم الأربعاء الموافق 4 أغسطس، وسيتم تحديد وقت الاختبار وتقسيم اللجان لاحقًا.

وأكدت النقابة العامة للمحامين أنه لا يسمح بدخول قاعة الاختبارات بعد الساعة الواحدة ظهرًا.

ويعد المعهد شرطا للقيد بالجدول الابتدائي، ويهدف إلى تأهيل المحامين الجدد المنضمين حديثا للنقابة، لممارسة المهنة بشكل فعلي، وزيادة ثقافتهم القانونية، وتنمية قدراتهم الفكرية، ووعيهم القانوني، وكيفية التعامل مع مؤسسات الدولة والهيئات المختلفة التي يتعامل معها المحامي، في إطار من القانون والاحترام المتبادل، ويسعى مجلس المحامين لتطوير الدراسة بالمعهد، من خلال التواصل مع عدد من المتخصصين من كبار المحامين وخبراء الطب الشرعي، والأدلة الجنائية وأساتذة اللغة العربية، وبعض القضاة ووكلاء النيابة والضباط وأساتذة كلية الحقوق لإلقاء المحاضرات.

فيما أعلنت نقابة المحامين بالإسكندرية تنظيم محاضرة عن الفاتورة الإلكترونية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب الضريبي.